Юрий Горбунов раскрыл особенности райдера Шона Пенна и удивил гонораром звезды за съемку в украинском кино

Украинский продюсер и актер Юрий Горбунов раскрыл особенности сотрудничества с голливудской звездой Шоном Пенном. Трехкратный лауреат премии "Оскар" сыграл в ленте шоумена "Потяг "Червона рута", за что не взял ни копейки, однако все же без особых требований райдера не обошлось. По словам Горбунова, команда проекта тщательно следила, чтобы Шона Пенна никто не снимал сбоку.

В общем, как подчеркнул продюсер, их сотрудничество со знаменитостью базировалось на хороших взаимоотношениях, поэтому, к счастью, он даже не знает его гонорара. Об этом шоумен рассказал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"У нас не было гонорара. Я его гонораров не знаю. У нас была наша дружба и взаимодействие с нашими стратегическими партнерами "Укрзализныцей". Его гонорара я не знаю, слава Богу. Думаю, что если бы мы платили ему гонорар, то, наверное, кино бы не сняли", – высказался телеведущий.

На обременяли в команде Шона Пенна создателей украинского фильма и всеми пунктами его райдера. Как вспомнил Горбунов, они лишь контролировали, чтобы голливудскую звезду лишний раз не снимали другие люди.

"Он не любит, когда он в кадре, а кто-то сбоку снимает на телефон. Мы смотрели, чтобы никто сбоку не снимал. Это весь его райдер, который нам был доступен", – отметил Горбунов.

Заметим, что Шон Пенн присоединился к созданию ленты "Потяг "Червона рута" во время своего визита в Украину в марте этого года. Звезда на украинском языке продекламировал строки из легендарной песни "Червона рута".

Что интересно, ради приезда на нашу Родину знаменитость даже отказался лично получить премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Одна битва за другой". Украинцы отблагодарили Шона Пенна за такой широкий жест, вручив вместо знаменитой золотой фигурки знаковый подарок – статуэтку, изготовленную из стали вагона "Укрзализныци", поврежденного в результате российского обстрела.

