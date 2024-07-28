Железный человек вернется на экраны: Дауни-младший появится в 'Мстителях', но в новой роли. Фанаты строят собственные теории

Звезда легендарных фильмов о Железном человеке кинокомпании Marvel Роберт Дауни-младший возвращается на съемочную площадку. Однако после знаменитой смерти героя (о которой говорил чуть ли не каждый) в крайнем фильме "Мстители: Завершение" в 2019 году актер исчез из виду фанатов, хотя и появлялся в виде воспоминаний в касательных кинокартинах.

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Новый фильм с Робертом Дауни-младшим будет называться "Мстители: Судный день" (в оригинале Avengers: Doomsday), а звезда сыграет в нем новую роль антагониста Доктора Дума. Как пишет Variety, фанатов такая новость шокировала, ведь даже после гибели Железного человека они надеялись, что герой не умер и еще появится в своем образе в следующих частях. Однако, как видим, прошло 5 лет и 11 фильмов о супергероях, а Тони Старк так и не оказался на экранах.

Роберт Дауни-младший впервые появился в Marvel еще в 2008 году в роли главного героя Тони Старка в фильмах "Железный человек". С тех пор все фильмы киновселенной были связаны не только легендарными сценами после титров, но и сюжетами.

Актер после того, как получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер", утвердил в интервью Esquire, что с удовольствием вернулся бы в сюжеты фильмов Marvel.

"С радостью. Это слишком неотделимая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня. И послушайте, я всегда говорю: "Никогда, никогда не становитесь против Кевина Файги [глава Marvel Studios с 2007 года]. Это проигрышная ставка. Это похоже на то, что Тони Старк сказал Пеппер Поттс, когда тот выбрался из пещеры и вернулся домой: "Ладно, каникулы закончились", – прокомментировал Дауни-младший желание вернуться в кинокарьеру.

Последние несколько лет Marvel пошли по пути балансировки в мультивселенной. Неизвестно, с чего именно это началось: с Доктора Стренджа, который по умолчанию мог путешествовать между мирами, или с "Человека-муравья", события которого происходят в квантовом измерении, или еще с первой фазы фильмов, где Тор удивительным образом попадает на Землю. Однако точно известно, что именно с появлением сериала "Локи" в дальнейших кинокартинах начали появиться Хранители Времени, а фильм "Дедпул и Росомаха", премьера которого состоялась 25 июля, этому доказательство.

Что известно о Докторе Думе

Доктор Дум – это архизлодей из Вселенной Фантастической Четверки, о которой (спойлер!) уже упоминали в новом фильме "Дедпул и Росомаха". В сюжете сценариста и комиксиста Брайана Майкла Бендиса герой решает использовать свои научные знания, чтобы сделать мир лучше. Зная, что Тони Старка уже не существует, он решает проникнуть в его лабораторию и присвоить образ и доспехи Железного человека.

Однако неизвестно, насколько точно фильм передаст комиксы, поэтому остается лишь догадываться, что режиссеры новых "Мстителей" покажут в 2026 и 2027 годах. Именно так, поговаривают, фильмов о кучке супергероев должно быть два.

Что предполагают фанаты

Насколько известно, именно Тони Старк был наставником Питера Паркера ("Человек-паук"). Из фильмов о Паучке понятно, что юноша невероятно скучает по ментору, поэтому, вероятно, в "Мстителях" также может появиться Паркер, но в другом образе, согласно Доктору Дум. По крайней мере, этого ожидают фанаты, пишет Tribune.

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