Продолжение хоррор-саги 'Игра в прятки' перенесли: известна новая дата выхода

Студия Disney вместе с Searchlight Pictures устроила настоящую перестановку в своем календаре релизов. Главным изменением стал перенос премьеры хоррора "Игра в прятки 2: Я иду искать".

Видео дня

Как пишет издание Deadline, боссы студии настолько уверены в том, что сиквел хита 2019 года будет успешным, что еще раз подвинули премьеру ближе в графике. Сначала релиз фильма ужасов перенесли с апреля на конец марта 2026-го, а теперь окончательно закрепили дату выхода на 20 марта.

Такой шаг кажется довольно продуманным, ведь лента выйдет в прокат сразу после мировой премьеры на фестивале SXSW в Остине. Это позволит продюсерам "оседлать" волну первых отзывов. К тому же дата совпадает с неделей весенних каникул в США, а значит у школьников и студентов будет больше времени для походов в кино. Однако после изменения даты премьеры "Игра в прятки 2" в американском прокате столкнется с фантастическим фильмом "Проект "Аве Мария" от авторов хитового "Марсианина".

Что касается украинского проката, пока премьера "Игры в прятки 2: Я иду искать" стоит в графике релизов на старой дате. Она должна выйти в кинотеатрах 26 марта.

Интересные новости есть и по другим крупным проектам. Например, научно-фантастический триллер Ридли Скотта "Собачьи звезды" с участием Джейкоба Элорди и Бенедикта Вонга решили придержать. Теперь вместо марта он выйдет аж в конце лета. Новая дата премьеры – 28 августа. А вот анимационный проект от Pixar под названием "Гатто", который рассказывает о коте-мафиози в Италии, наоборот, выйдет на экраны раньше запланированного. Его релиз сместили с лета на 5 марта 2027 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых интересных премьерах семейных фильмов в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.