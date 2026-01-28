'Нарния', 'Ваяна' и продолжение известных мультиков: самые ожидаемые семейные фильмы, которые выйдут в 2026 году

В 2025 мировая киноиндрустрия наконец начала восстанавливаться после последствий пандемии. В частности настоящий триумф ждал детское и семейное кино. На Netflix вышел сенсационный мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов", а в кино – сиквел "Зоотрополиса".

Новый год сбавлять темпы не планирует. Какие премьеры для всей семьи он готовит, рассказало издание Collider. Рядом с продолжениями известных франшиз и ремейками появится много вполне оригинальных сюжетов. Нас ждет широкий спектр новинок – от авторских проектов Netflix вроде "Steps" до игровой адаптации "Ваяны" от Disney. Вот десятка самых ожидаемых проектов.

"Дикий лес" (Wildwood)

Премьера: 23 октября

Студия LAIKA, известная своими шедеврами "Коралина" и "Кубо", выпустит осенью свой самый амбициозный проект, который разрабатывали целых 15 лет. Это экранизация фэнтезийного романа Колина Мэлоя. Сюжет рассказывает о девочке по имени Прю Маккил, которая отправляется в заколдованный лес, чтобы спасти похищенного младшего брата. Лента сочетает кукольную и компьютерную анимацию, а также традиционный стоп-моушн. В голосовой каст анимации вошли такие звезды как Махершала Али, Кэри Маллиган и Анджела Бассетт.

"Ваяна" (Moana)

Премьера: 10 июля

Disney представляет игровой ремейк приключенческого мультфильма 2016 года. Роль главной героини досталась молодой звезде Кэтрин Лагая, а Дуэйн Джонсон снова сыграет полубога Мауи, которого озвучивал в оригинальной анимации. Несмотря на успех оригинала, аналитики сдержанно оценивают этот релиз, ведь сиквел мультфильма вышел совсем недавно, и зрители могут почувствовать перенасыщение контентом. Однако участие Джонсона и популярность франшизы на стримингах существенно повышают шансы на успех.

"Шаги" (Steps)

Премьера: дата уточняется

Стриминг Netflix решил подойти к истории Золушки с неожиданной перспективы. Мультфильм "Шаги" в жанре фэнтези-комедии расскажет об одной из ее сводных сестер – Лилит. Авторы попытаются рассказать о традиционных злодеях с новой стороны. Из-за несчастного случая Лилит превращает свою вторую сестру в лягушку и теперь вынуждена объединиться с Золушкой, чтобы исправить ошибку. Продюсером проекта выступает Эми Полер, что гарантирует качественный юмор и современное видение классической сказки.

"Прыгуны" (Hoppers)

Премьера: 6 марта

Новинка от Pixar, которую креативный директор Пит Доктер назвал смесью "Аватара", "Миссии невыполнимой" и передач о природе. Девочка Мейбл переносит свое сознание в гиперреалистичного робота-бобра, чтобы под прикрытием изучить животный мир. Кроме шпионских интриг, лента поднимает вопросы экологии и отношений людей с дикой природой. Роли озвучивали Мерил Стрип и Джон Хэмм.

"Козел-забивальщик" (Goat)

Премьера: 13 февраля

Спортивная комедия от Sony Pictures Animation расскажет об антропоморфном козле, который мечтает стать звездой "рорбола". Продюсером фильма выступил легендарный баскетболист Стефен Карри, который также озвучил одного из персонажей – жирафа Ленни. Лента обещает яркую анимацию и забавный сюжет, посвященный воплощению мечты. Проект считается одним из самых перспективных, ведь за него отвечает студия, которая создала настоящие хиты "Человек-паук: Сквозь Вселенную" и "Кейпоп-мислительницы на демонов".

"Нарния" (Narnia)

Премьера: 26 ноября

Один из самых обсуждаемых проектов Netflix, которым руководит постановщица "Барби" Грета Гервиг. Вероятно, сюжет будет базироваться на книге "Племянник волшебника", которая является приквелом к основной истории. Главной темой для споров стала кандидатура Мерил Стрип на роль льва Аслана – изменение пола культового персонажа вызвало неоднозначную реакцию фанатов. Впрочем, Мэрил не раз доказывала, что ей под силу даже очень сложные актерские задачи. В ролях "Нарнии" также задействованы Дэниел Крейг и Эмма Макки.

"Супер Марио Галактика в кино" (The Super Mario Galaxy Movie)

Премьера: 1 апреля

После бешеного успеха первой части (более 770 млн долл. сборов), разработчик видеоигр Nintendo и анимационная студия Illumination выпускают сиквел. К своим ролям вернутся Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой и Джек Блэк. На этот раз действие перенесется в космос, к команде присоединятся Боузер-младший и Йоши, а Луиджи получит значительно больше экранного времени.

"Овцы-детективы" (The Sheep Detectives)

Премьера: 8 мая

Оригинальная история о пастухе Джордже Гарди (Хью Джекман), который каждый вечер читал своим овцам криминальные детективы. Когда хозяина находят мертвым, овцы решают сами раскрыть убийство, используя приобретенные знания. Это семейная версия детективного жанра типа "Ножи наголо" с ироничным сюжетом и звездным актерским составом (Эмма Томпсон, Брайан Крэнстон).

"Джуманджи 3" (Jumanji 3)

Премьера: 11 декабря

Финальная часть современной трилогии-ремейка. В фильме ожидается возвращение всей "фантастической четверки" главных героев: Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан, Джека Блэка и Кевина Гарта. Сюжет, вероятно, станет данью уважения оригинальному фильму 1990-х: игра наконец выйдет в реальный мир. Также в ленте запланировано символическое почтение памяти Робина Уильямса – главной звезды оригинального фильма.

"История игрушек 5" (Toy Story 5)

Премьера: 19 июня

Pixar продолжает свою самую успешную франшизу. Несмотря на скептицизм фанатов относительно целесообразности пятой части, режиссер Эндрю Стэнтон уверяет, что это будет отдельное новое приключение. Центральная тема очень актуальна: борьба за внимание ребенка между классическими игрушками и современными гаджетами. Ковбой Вуди, астронавт Базз и их друзья будут конкурировать с новичком каста – планшетом LilyPad.

