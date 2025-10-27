Предыстория Пеннивайза: вышел сериал 'Оно: Добро пожаловать в Дерри'

27 октября состоялась премьера ожидаемого сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (It: Welcome to Derry). Это предыстория легендарного клоуна Пеннивайза, созданной по мотивам произведений Стивена Кинга.

Лента раскрывает истоки ужаса, который преследовал маленький городок Дерри на протяжении веков, и показывает, как зло рождается задолго до появления "Клуба неудачников". На платформе Rotten Tomatoes сериал получил 77% одобрения от критиков и 82% от зрителей.

События и сюжет

Сюжет сериала переносит зрителей в 1962 год – за 27 лет до событий фильма "Оно".

В небольшом городке Дерри, где, кажется, ничего не меняется, начинают бесследно исчезать дети.

Группа молодых героев сталкивается с древним, потусторонним злом, которое поселилось в канализационных лабиринтах и способно принимать самые страшные формы человеческих страхов. По словам шоураннеров, история исследует не только мистику, но и социальные и психологические темы эпохи 1960-х – расизм, изоляцию, травму и коллективный страх.

Актерский состав и команда

К своей культовой роли вернулся Билл Скашгорд, который не только снова сыграл Пеннивайза, но и стал одним из продюсеров сериала.

Однако создатели намекнули, что полноценное раскрытие персонажа клоуна зрители увидят ближе к финалу первого сезона.

В сериале также сыграли:

Тейлор Пейдж,

Джован Адепо,

Крис Чок,

Джеймс Ремар,

Мадлен Стоу,

Руди Манкузо,

Стивен Райдер.

Проект создан творческой командой фильмов "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019) – режиссером Энди Мускетти, продюсером Барбарой Мускетти и сценаристом Джейсоном Фуксом.

Планируется, что "Добро пожаловать в Дерри" будет иметь три сезона, которые будут разворачиваться в обратном хронологическом порядке:

1 сезон – 1962 год,

2 сезон – 1935 год,

3 сезон – 1908 год, который раскроет первое появление зла в Дерри.

Оценки критиков и зрителей

В рецензиях отмечают расширение вселенной "Оно" и связь с другими произведениями Кинга, а также атмосферу 60-х, детальную постановку и погружение в психологию страха.

Среди минусов вспоминают неровный темп сюжета и избыток компьютерной графики, однако большинство обозревателей соглашается – сериал поддерживает дух кинематографического ужаса Стивена Кинга.

Сам Стивен Кинг в соцсетях назвал проект "удивительным", а первый эпизод – "ужасным в лучшем смысле этого слова".

Первый эпизод уже доступен с официальной украинской озвучкой на HBO Max и Megogo. Новые серии будут выходить по понедельникам, всего – восемь эпизодов.

