'Последние из нас' и 'Белый лотос': HBO анонсировали продолжение культовых сериалов и показали первые кадры

Американский телеканал HBO анонсировал кинопремьеры, которые появятся на стриминговом сервисе MAX в 2024 и 2025 годах. В сети опубликовали кадры по долгожданным новинкам.

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В частности, в этом году любители телесериалов смогут увидеть новые сезоны таких шоу, как "Пингвин", "Дюна: Пророчество", "Индустрия", "Сексуальная жизнь студенток", "Гарли Квинн" и "Монстры-коммандос". А уже в следующем году на экраны выйдет продолжение "Белого лотоса", "И просто так", "Позолоченный век" и "Последние из нас". Кроме этого, ожидаются премьеры сериалов "Добро пожаловать в Дерри" и "Рыцаря семи королевств".

Еще в марте HBO анонсировал второй сезон приквела легендарной "Игры престолов" под названием "Дом дракона". Тогда стриминговый сервис выпустил два трейлера шоу. Первый рассказал об истории конфликта между большими семьями со стороны королевы Алисенты, у которой целью было уничтожить "черную" команду принцессы Рейниры. Создатели предложили фанатам выбрать свою сторону в противостоянии, прежде чем "Дом дракона" вышел на экраны в июне 2024 года.

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