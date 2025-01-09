Подарок короля Эдуарда VII его любовнице засветился в 'Дьявол носит Prada'

Уникальное ожерелье, изготовленное по заказу короля Эдуарда VII для его любовницы - актрисы Лилли Лэнгтри, было продемонстрировано в фильме "Дьявол носит Prada". Украшение, выполненное в египетском стиле, было создано лондонским ювелирным домом Hancocks & Co.

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Ожерелье состоит из резной сердоликовой раковины, скарабеев, бирюзовых кабошонов и лунных камней. Подарок короля его возлюбленной, с которой он проводил время в специально построенном для любовных утех доме в городе Борнмут, имеет интригующую историю путешествий, сообщает газета Daily Mail.

Принц Уэльский впервые встретился со светской львицей Лилли Лэнгтри, которую позже прозвали "джерсийской лилией" из-за невероятной красоты, в конце 1870-х годов на званом ужине в Лондоне.

Вскоре она стала одной из любовниц Эдварда. Во время их романа монарх заказал ювелирному дому Hancocks & Co ожерелье, которое впервые было продемонстрировано актрисой во время ее дебюта в пьесе "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира, где она сыграла главную роль.

Украшение после этого долгое время не попадало в поле зрения публики. Считается, что несколько лет Лэнгтри хранила его у себя. В 2003 году ожерелье было выставлено на продажу частным лицом на аукционе Bonhams. Продавец утверждал, что Лилли дарила его своей бабушке.

Ювелирный дом Hancocks тогда выкупил ожерелье обратно за 19 718 фунтов стерлингов (более 1 047 300 гривен). Позже компания продала его нью-йоркскому антиквару Фреду Лейтону, который одолжил украшение художнице по костюмам Патрисии Филд. Именно так ювелирное изделие попало в фильм "Дьявол носит Prada" 2006 года. Его носила героиня Миранда Пристли, которую сыграла легендарная Мерил Стрип, в сочетании с белоснежной рубашкой и тренчем Donna Karan.

После съемок ожерелье вновь было продано его изготовителю Hancocks на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Ювелирный дом выставил изделие в своем бутике, после чего перепродал частному американскому клиенту.

Украшение появилось на аукционе Christie's в Нью-Йорке в октябре 2009 года. В этот раз Hancocks приобрел его за 33 500 фунтов стерлингов (более 1 779 468 гривен), вернув изделие в третий раз. На этом история не закончилась. Американский коллекционер, одержимый этим ожерельем, все же договорился с ювелирным домом о покупке. Недавно Hancocks удалось вернуть подарок короля Эдуарда VII для его любовницы в четвертый раз. Владелица компании Эми Бертон сообщила газете The Telegraph, что ювелирный дом больше не намерен продавать это изделие. Ожерелье будет выставлено в бутике Hancocks вместе с другими историческими предметами, включая викторианскую тиару Англси.

"Это ожерелье настолько особенное, что мы больше никогда с ним не расстанемся, — сказала она. Hancocks всегда делал невероятные украшения, и это ожерелье олицетворяет собой так много истории: социальную, королевскую и историю ювелирных изделий в целом. Это уникальное произведение, которое связывает воедино так много элементов нашей 175-летней истории, и теперь оно вернулось домой. Круг замкнулся".

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