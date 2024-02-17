Плакали и смеялись. Как прошел в Киеве звездный показ сериала 'Перевозчица', который восемь мировых кинокомпаний покажут одновременно с Украиной

В киевском кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ сериала "Перевозчица", который покажут телезрителям на вторую годовщину войны. В 10-серийной картине описываются первые дни полномасштабного вторжения.

Картину будет транслировать телеканал СТБ (с 25 февраля) и одновременно с Украиной восемь крупнейших европейских вещателей – в частности, ZDFneo (Германия), France Télévisions (Франция), SVT (Швеция), DR (Дания), SRF (Швейцария), YLE ( Финляндия) и другие. Сняли "Перевозчицу" украинские кинопроизводители в соавторстве с крупнейшей французской киностудией Gaumont.

Мероприятие посетили телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, актрисы Олеся Жураковская, Ксения Мишина, Ирина Мак, блогер и телеведущий Анатолий Анатолич, телекулинар Эктор-Хименес Браво, телеведущие Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Соломия Витвицкая, хореограф Евгений Кот, театральные актеры Александр Ярема и Оксана Жданова и другие.

По сюжету, главная героиня картины – профессиональный психолог Лидия (актриса Анастасия Карпенко) 24 февраля принимает для себя решение оставить на время свою работу и стать водителем – перевозить людей, вынужденных покинуть дома, охваченные войной. Ее разговоры с попутчиками – это своего рода сеанс психотерапии. Каждая серия – новая история. Пассажиры рассказывают свои жизненные истории, делятся переживаниями и надеждами.

Кроме Анастасии Карпенко, в "Перевозчице" снялись другие известные актеры – Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша"), Лариса Руснак ("Мирный-21"), Иван Шаран ("Памфир"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "Я, Нина"), Дарина Федина и Кристина Федорак ("Поймать Кайдаша"), Михаил Дзюба ("Между нами") и другие.

Сериал снимался на украинском языке, но переведен на немецкий, французский, норвежский. шведский, датский, финский и другие. В одной из серий снялись французские актеры Карина Бет Орр, Андриан Роб, Антуан Эрбес (к слову, женат на украинке).

"Моя героиня по профессии психолог, однако после вторжения занимается эвакуацией людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, – рассказывала Анастасия Карпенко в интервью OBOZ.UA. – У нас абсолютно потрясающий и талантливый сценарист, ставший и режиссером картины. Евгений Туник написал реальные истории из нашей жизни. С одной стороны, – познавательные и простые, а с другой, – глубокие и искренние. Конечно, играя роль, я что-то "подкладывала" свое, но каждый познает собственную историю и себя".

По словам Анастасии Карпенко, готовясь к своей роли, у нее был разговор с настоящей перевозчицей, которая в начале вторжения вывозила людей из оккупированной Киевской области. Женщина вспоминала, что ее пассажиры были настолько испуганы, что не могли не то что говорить, иногда даже двигаться. Водителю приходилось разговорами выводить людей из непростого психологического состояния. Так же действует героиня Анастасии Карпенко в картине "Перевозчица".

Актриса Елена Олейникова в картине играет любовницу мужа Лидии – Ингу. По сюжету Лидия соглашается вывезти ее за границу в безопасное место, а муж – дать за это согласие на развод. Оказывается, что Елена в начале вторжения тоже была перевозчицей. "Я добавилась в группу "Водители-волонтеры", – рассказывает актриса OBOZ.UA. – Там было очень много запросов, но водители часто отказывались брать животных. Я забивала машину четырелапыми и везла к владельцам за границу. А потом меня стали люди сами находить".

"Прошло уже полчаса, как закончился показ, а у меня до сих пор текут слезы. Я ужасно горжусь тем, что украинцы снимают такое крутое кино!" – поделилась впечатлениями телеведущая Маша Ефросинина. "Из всего, что я видела о полномасштабной войне, "Перевозчица" больше всего отзывается с тем, что я чувствую как украинка, как девушка из Мариуполя, как дочь, родители которой до сих пор в оккупации", – призналась писательница Татьяна Касьян. "Как человек эмоциональный, я несколько раз плакала и несколько раз смеялась", – говорит звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ирина Мак.

Евгений Туник, режиссер сериала, вместе с командой показывает жизнь украинцев в начале войны. Истории пассажиров Лидии – психолога, выбравшей быть перевозчицей, – трагические, откровенные, щемящие, настоящие. Глазами этих людей зрители во многих странах увидят боль, страх, отчаяние, но и веру, поддержку, силу, стремление жить. Это важно, спасибо", – поделилась в соцсети впечатлениями от просмотренного телеведущая Надежда Матвеева.

"Отличная работа. Искренняя, тонкая, эмоциональная, крутая идея. Посмотрела с большим интересом", – отреагировала руководительница Театра на левом берегу Днепра Олеся Жураковская. "Вчера мы поднялись еще на одну ступеньку навстречу достойному кинематографическому будущему страны. И надеюсь, что уже через некоторое время я не буду слышать: "Можно с вами сфоткаться, потому что моя бабушка пересмотрела с вами все сериалы", – написала актриса Ксения Мишина.

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