От восторга к разочарованию: украинцы дали оценку фильму 'Джокер: Безумие на двоих'

Сегодня, 3 октября, фильм "Джокер: Безумие на двоих" об отношениях одного из самых известных преступников Готема, Джокера, и Харли Квинн, которую сыграла звезда Леди Гага, вышел на экраны кинотеатров в Украине. Вслед за иностранными кинофанами впечатления от киноленты у украинцев также разделились: одни считают его прекрасным, а другие разочарованием.

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Эта кинолента является продолжением первой части "Джокера" об антагонисте с Готема – городе, который оберегает Бэтмен. На сайте IMDb рейтинг второго фильма составляет всего 5,6/10 баллов. Принимая во внимание реакции зрителей в соцсети X, это, похоже, правдивая оценка, ведь мысли о ленте разделились 50/50.

Было немало неконструктивной критики от зрителей, но они поделились впечатлениями и сравнениями с первой частью "Джокера":

"Новый "Джокер" – это какое-то разочарование, не тратьте время".

"Новый "Джокер" хороший".

"Джокер ох*енный. Эмоционально заряженный, тошнотворный и изнуряющий. Иду из зала, а в спину мне несется пронзительный голос Гаги".

"Когда смотрела сегодня фильм "Джокер 2", то думала, сколько Хоакин Феникс и Леди Гага прочитали срачей в Твиттере (соцсети Х. – Ред.), чтобы так шикарно сыграть психов".

"Посмотрел "Джокер 2". Это еще дальше и глубже первого. И мало общего с первым. Круто".

Один из интернет-пользователей сравнил его с песней Скрябина и Натальи Могилевской "Ти мені не даєш": "Джокер: Безумие на двоих" это вот это, но растянутое на два часа".

В частности, украинцы считают, что не стоило снимать вторую часть сиквела. Следует отметить, что рейтинг первого "Джокера" на IMDb составляет 8,4 балла.

В Telegram-канале SLAY MUSIC выразили свое разочарование: "Новый "Джокер" – это какое-то разочарование, не тратьте время. Фильму я поставил 6 баллов, но это наверняка из-за моей любви видеть на экране Леди Гагу. Очень грустно, что вырезали кучу сцен из тизеров и трейлеров, из-за чего картина на вид рваная. Леди Гага – как дорогой и короткий клип, которым ты не можешь насладиться. Вторая часть о Джокере не очень нужна, но имеет что имеем. Из-за трейлера ожидал большего".

Ранее OBOZ.UA писал о неожиданном поведении Леди Гаги на пресс-показе "Джокера: Безумие на двоих". Певица выглядела странно и бросалась попкорном в зрителей.

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