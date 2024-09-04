Фильм года или большое разочарование? Премьера 'Джокер. Безумие на двоих' в Венеции разделила критиков

Премьера долгожданного сиквела об одном из самых известных злодеев Готема "Джокер: Безумие на двоих" состоялась 4 сентября в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Нашумевший триллер с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях начали обсуждать еще до его официального выхода на большие экраны.

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Предполагается, что разговоры вокруг продолжения "Джокера" стали еще громче после показа в Венеции. И хотя подавляющее большинство критиков решило хранить молчание до мировой премьеры фильма, некоторые все же выразили свое мнение, пишет ComicBook Movie.

В частности, рецензии на "Джокер: Безумие на двоих" появились на платформе Letterboxd. Один из зрителей отметил, что "послание фильма острое и разрушительное", однако киноленте "не хватает эмоций" и "кажется, что это просто ответ тем людям, которые думали, что первый фильм был одой насилия".

Другой критик уверяет, что "музыкальный аспект ощущается как трюк и со временем [становится] скучным", тогда как третий пользователь описывает ленту, как "запутанный беспорядок, стремящийся быть всем, а в итоге получился нечем". Наконец, другой автор называет нового "Джокера" "огромным разочарованием".

В противоположность этому, реакция в социальных сетях гораздо более положительная. К примеру, на портале JoBlo назвали его "фильмом года". Если эти смешанные отзывы о чем-то и говорят, то это о том, что "Джокер: Безумие на двоих" вряд ли станет любимцем критиков. Первый "Джокер" имеет лишь 69% на Rotten Tomatoes, но на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" он получил 11 номинаций – больше всех фильмов церемонии, а также победу в номинациях "Лучшая мужская роль" для Хоакина Феникса и "Лучшая оригинальная музыка" для Хильдур Гуннадоттир. Официальная премьера второй части фильма в Украине и в мире запланирована на 3 октября 2024 года.

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