От романтики до боевика: топ-5 фильмов на Netflix от которых веет летним теплом

Раз лето пока не радует нас солнечной погодой, логично податься искать тепло и жаркую атмосферу в кино. И благодаря Netflix это можно сделать, даже не выходя из своего дома под дождь.

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Блог Tudum рассказал о пятерке летних фильмов, которые можно посмотреть прямо сейчас. Все они совершенно разные по жанру, поэтому вы точно найдете что-то себе по душе. Но объединяет их залитый солнцем кадр и яркие приключения на фоне летних пейзажей.

Люблю тебя ненавидеть

В равных пропорциях пикантная, бурная и романтичная, лента "Люблю тебя ненавидеть" может быть какой угодно, только не скучной. Эта романтическая комедия режиссера Уилла Глака является вольной интерпретацией пьесы Шекспира "Много шума из ничего". Бен (Глен Пауэлл) и Би (Сидни Суини) мило знакомятся в кафе и проводят одно магическое свидание, но недоразумение разводит их пути. Через шесть месяцев судьба, к их ужасу, снова сводит их вместе, когда сестра Би обручается с сестрой лучшего друга Бена. Внезапно герои оказываются в одной компании, которая празднует свадьбу и не хочет думать о грустном, и вынуждены притворяться парой, чтобы порадовать близких. А заодно и заставить ревновать своих бывших. Куда эта игра заведет их в конце? Независимо от того, играют они врагов или влюбленных, химия между Павеллом и Суини пылкая, как летнее солнце.

Ножи наголо: Стеклянная луковица

Продолжение детективной франшизы, которая с первого же фильма заявила о себе, как о новом веянии в классическом жанре. "Стеклянная луковица" от сценариста и режиссера Райана Джонсона рассказывает о новых приключениях детектива Бенуа Бланка (Дэниел Крейг) в летней Греции. На этот раз ему придется распутывать слои тайны вокруг технологического магната Майлза Брона (Эдвард Нортон) и его компании амбициозных приспособленцев и чудаков. Среди них – представительница индустрии моды Берди (Кейт Хадсон), кандидат в Сенат Клэр (Кэтрин Ган), ученый Лайонел (Лесли Одом-младший) и мачо-ютубер Дюк (Дэйв Батиста). Действие происходит на частном острове, все одеты в легкий лен и яркие бикини, а вся атмосфера фильма буквально кричит о летнем отпуске – но для миллиардеров.

Челюсти

Ничто так не напоминает о лете, как тот самый легендарный летний блокбастер, с которого все и началось. Действие фильма Стивена Спилберга "Челюсти", впервые напугавшего зрителей 50 лет назад, разворачивается в разгар курортного сезона на побережье Новой Англии. Наплыв отдыхающих и пловцов становится потенциальной добычей для одной очень большой и очень кровожадной акулы. Местный шериф полиции Мартин Броуди (Рой Шайдер) имеет полно хлопот, пытаясь помешать акуле полакомиться туристами, заполонившими пляжи острова Эмити. Он привлекает на помощь сурового капитана судна (Роберт Шоу) и морского биолога (Ричард Дрейфус), чтобы вместе выследить и уничтожить гигантское создание.

Мать невесты

Лето – сезон свадеб, и именно этому семейному событию посвящена романтическая комедия "Мать невесты". Фильм режиссера Марка Уотерса сосредоточен на дуэте матери и дочери. Когда Эмма (Миранда Косгров) возвращается из-за границы, она ошеломляет свою маму Лану (Брук Шилдс) новостью: через месяц она выходит замуж в Таиланде. Но перед тем, как молодожены поженятся, возникает огромное препятствие – Лана узнает, что отец жениха никто иной, как Уилл (Бенджамин Бретт), мужчина, который разбил ей сердце много лет назад. Зрителей ждет куча семейных драм, неловких ситуаций и, кто знает, возможно, возвращение старой любви.

50 первых свиданий

Эта романтическая комедия, которая уже стала классикой, переносит нас на желанный остров Оагу на Гавайях, где вода прозрачная, небо синее, а солнце светит всегда – идеальное место, чтобы влюбляться снова и снова. Именно это и происходит, когда Генри Рот (Адам Сэндлер) встречается с Люси Уитмор (Дрю Бэрримор) во время завтрака в кофейне "Хукилау". Во время первой встречи он даже не догадывается, что Люси страдает потерей кратковременной памяти, поэтому на следующее утро уже не вспомнит его. Хотя серьезные отношения – это вообще не фишка Генри, он настолько очарован Люси, что решает построить с ней настоящие отношения, даже если для этого понадобится 50 первых свиданий.

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