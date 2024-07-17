Один из самых узнаваемых детей-звезд 80-х возвращается в кино. Кто такая Тами Стронах и в каких фильмах она снималась

Звезда 1980-х, родом из Ирана, Тами Стонах вернулась в актерскую кинокарьеру в возрасте 51 года после долгого "отпуска" в 40 лет. Она больше всего известна по роли Императрицы-ребенка в "Бесконечной истории", а уже 28 июля 2024 года появится в фильме "Мужчина и ведьма: Танец тысячи шагов", где сыграет ведьму – одну из главных ролей.

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В 1980-х годах Тами Стонах очаровала мир своей трогательной ролью императрицы, воспроизведенной на отлично. Фильм быстро стал классикой, а режиссеры решили, что нужно выпустить вторую часть, однако маленькая девочка уже не участвовала. Как женщина рассказывала Metro, быть актрисой она мечтала с раннего детства.

"Я любила выступать с тех пор, как научилась ходить. Это было мое счастливое место. Это было такое зрелище, что я не думаю, что тогда, будучи ребенком, я понимала, насколько мне повезло", – говорила Стонах.

На время съемок фильма ей было примерно 10 лет. Девочка уже тогда приобретала актерское мастерство и случайно попала на прослушивание в каст фильма. Режиссер "Бесконечной истории" Вольфганг Петерсен предрек Стонах голливудскую карьеру, но ее жизнь сложилась иначе и теперь звезда начала наверстывать утраченное. Вместо актерства женщина в течение 40 лет предпочитала танцы и вокруг них строила свою жизнь.

"Ориентироваться на славу и координировать правильные проекты было гораздо сложнее, и мы не были голливудской семьей. Некоторые сценарии, которые я получала, были очень взрослыми и не подходили для ребенка, а я очень сильно чувствовала в детстве, что не хочу делать ничего, что не было бы хорошей актерской ролью", – рассказала она о прекращении своей карьеры.

Актриса пояснила, что именно фанаты, которые в течение 40 лет выспрашивали о новых кинопроектах, заставили ее вернуться к съемкам. "У меня есть поклонники, которые писали мне в течение 40 лет, спрашивая: "Когда вы снимете следующий фильм?" Эти люди, для которых "Бесконечная история" настолько важна, а не индустрия, заставили меня вернуться. Они говорили: "Давай, просто сделай что-то "и убедили меня", – продолжила звезда.

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