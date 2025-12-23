'Один дома 6' – фильм, который мало кто помнит: почему современную историю о мальчике и бандитах возненавидели во всем мире

Фильм Home Sweet Home Alone (2021), который зрители неофициально называют "Один дома 6", стал одним из самых громких провалов в истории рождественской франшизы. Лента должна была перезапустить культовую франшизу для нового поколения. Вместо этого она вызвала волну глобального раздражения и была почти единодушно раскритикована – как профессиональными обозревателями, так и массовой аудиторией.

По оценкам на IMDb "Один дома 6" имели лишь 3,6 из 10 звездочек, что категорически мало для этой серии кинокомедий. Официально Disney избегала нумерации, якобы, чтобы зрители не сравнивали с прошлыми частями "Один дома", не называя фильм шестой частью, однако по факту Home Sweet Home Alone именно ею и является. OBOZ.UA расскажет, почему современную историю о мальчике и бандитах возненавидели во всем мире.

Лента не просто следует сюжетной формуле оригинала, но и прямо встроена в его канон: в фильме появляется взрослый Базз МакКалистер – брат Кевина из классических частей 1990 и 1992 годов. Таким образом студия пыталась совместить "мягкий перезапуск" с ностальгическим наследием, но этот шаг лишь подчеркнул контраст между легендарным оригиналом и новой версией.

Ключевая проблема фильма – радикальная смена моральных акцентов. Если в классическом "Один дома" зритель безусловно поддерживал ребенка, который защищается от "профессиональных" "липких" бандитов, то в версии 2021 года ситуация кардинально другая.

Главный герой Макс Мерсер – состоятельный и высокомерный мальчик, тогда как его оппоненты – обычная семейная пара, которая оказалась в финансовых затруднениях и пытается вернуть собственную семейную реликвию. В результате симпатии зрителей массово сместились не на сторону ребенка, а на сторону так называемых грабителей.

Именно эта инверсия ролей и стала роковой для фильма. Ловушки, которые в оригинале работали как элемент защиты и вызывали комедийное напряжение, в Home Sweet Home Alone воспринимаются как чрезмерно жестокое насилие. Критики неоднократно отмечали, что сцены физических травм выглядят особенно неприемлемо из-за отсутствия реальной угрозы со стороны взрослых персонажей. Комедия, которая должна была развлекать, начала вызывать дискомфорт.

Отдельной критике подвергся образ самого Макса Мерсера. Рецензенты называли его одним из наименее привлекательных детских персонажей 2021 года, обращая внимание на агрессивность, отсутствие эмпатии и какой-либо четкой арки взросления.

В отличие от Кевина МакКалистера, который проходил эмоциональный путь и осознавал ценность семьи, новый герой почти не меняется на протяжении фильма. Более того, лента почти не уделяет внимания самой идее радости от пребывания дома в одиночестве – ключевому элементу всей франшизы.

В то же время критики просто уничтожили фильм. На Rotten Tomatoes он получил лишь около 15% положительных рецензий, на Metacritic – 35 баллов из 100, а на IMDb – лишь 3,6 из 10.

Первый трейлер еще до премьеры собрал десятки тысяч дизлайков, что стало ранним индикатором негативного восприятия. Дальнейшее "сарафанное радио" работало против проекта, и фильм быстро исчез из публичного обсуждения.

