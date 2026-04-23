'Очень странные дела: Истории из 85-го' вышли на Netflix: в чем суть сюжета

На Netflix вышел анимационный спин-офф вселенной "Очень странных дел" под названием "Очень странные дела: Истории из 85-го". Это не продолжение большой финальной драмы, а скорее попытка вновь ощутить атмосферу ранних сезонов, за которую зрители и полюбили франшизу.

В центре снова оказываются знакомые герои, странные создания и угрозы. Издание The Guardian рассказало, о чем этот мультсериал и почему он может понравиться фанатам оригинала.

События "Историй из 85-го" разворачиваются между вторым и третьим сезонами основного сериала. Майк, Дастин, Лукас и Уилл снова вместе после предыдущих столкновений с чудовищами. В компанию входят Макс и Одиннадцать, которая теперь живет под опекой Джима Хоппера, а ее способности все еще остаются тайной для большинства людей. Все вроде бы стало спокойнее после закрытия врат в другое измерение, но эта тишина оказывается недолгой.

Новый сериал возвращает зрителя ко всему, что создавало магию первых "Очень странных дел". Здесь есть рации, поездки на велосипедах по зимним улицам, школьные коридоры, подростковые чувства, кассеты и тревога, будто опасность скрывается буквально за углом. Атмосфера построена на ностальгии по 1980-м, но без чрезмерного стилизирования под старые мультфильмы. Визуально это современная CGI-анимация.

Сюжет стартует с того, что будничную жизнь школьников снова нарушают странные явления. Под снегом начинают появляться жуткие светящиеся щупальца, а за ними – новые существа, с которыми компании приходится бороться.

К знакомой группе присоединяется новенькая Никки, которая быстро вписывается в команду изгнанников и искателей приключений.

Мультсериал во многом работает по знакомой формуле. Дети наталкиваются на очередную опасность, пытаются ее выследить, придумывают план, а в критический момент решающую роль снова играет Одиннадцать со своими способностями.

Критики говорят, что из-за этого в начале может возникнуть ощущение повторяемости: монстры появляются один за другим, герои постоянно реагируют на новые атаки, а драматический ритм строится по уже известной схеме.

Постепенно сюжет становится интереснее. Герои все глубже погружаются в тайну, исследуют подземные хранилища и начинают подозревать, что за странными событиями могут стоять не только существа, но и взрослые со своим опасным замыслом.

Так что "Очень странные дела: Истории из 85-го" – это ностальгическое возвращение к той версии франшизы, которую многие считают лучшей из всех сезонов.

