Держат в напряжении до конца: лучшие экранизации детективов об убийствах на Netflix

Есть что-то бесконечно приятное в качественных детективах – пока главный герой собирает доказательства, зритель имеет возможность выстроить свою версию и даже порой оказаться правым. Именно поэтому детективы, в частности экранизации книжных историй – один из самых популярных жанров на стриминге Netflix.

Независимо от того, ищете ли вы напряженную историю о нераскрытом убийстве десятилетней давности, или детектив в живописной локации – в этом списке от блога Tudum найдется что-то для каждого домашнего сыщика. Приготовьтесь прекрасно провести вечер с фильмом или увлекательным сериалом.

Семь циферблатов Агаты Кристи

На утро после вечеринки в роскошном загородном доме леди Эйлин "Бандл" Брент (Миа Маккенна-Брюс) делает ужасающую находку: хотя в комнате Джерри Уэйда (Кори Милкрист) сработали семь будильников, он не встает. Мужчина не спит – он мертв. Бандл решает во что бы то ни стало выяснить, кто ответственен за его преждевременную смерть. В этой трехсерийной адаптации романа королевы детектива, который был написан в 1929 году, также снялись Хелена Бонэм Картер и Мартин Фриман.

Гарри Холе

Тобиас Зантельман сыграл в этом триллере о серийном убийце роль легендарного норвежского антигероя Гарри Холе. Он – гениальный, но измученный детектив из отдела убийств, который, помимо преступности, борется со своими демонами. В девятисерийной экранизации Гарри сойдется в поединке со своим давним противником – коррумпированным детективом Томом Волером (Юэль Киннаман). Гарри должен поймать маньяка и привлечь Тома к ответственности, пока не стало слишком поздно. Ю Несбьо, один из величайших авторов криминальных романов, выступил создателем и шоураннером сериала.

Твоя первая последняя ложь

Майя Стерн (Мишель Киган) оплакивает сестру и мужа, пока не видит на записи с видеоняни, как ее покойный муж Джо (Ричард Армитедж) разговаривает с их ребенком. Пытаясь выяснить, жив ли он на самом деле, женщина попадает в паутину тайн, лжи и шокирующих предательств, которые оказываются ближе, чем она могла представить. Если вам понравится этот напряженный триллер, в таком случае к вашим услугам и другие экранизации Гарлана Кобена, которые можно найти на Netflix – стриминг очень любит этого автора.

Бледно-голубой глаз

Кристиан Бейл сыграл главную роль в этом готическом детективе, основанном на известном романе Луи Баярда 2006 года (с добавлением важных исторических деталей). События разворачиваются зимой 1830-го. Опытного детектива Августуса Лэндора вызывают в военную академию Вест-Пойнт, чтобы расследовать серию ужасных убийств. Там он знакомится с молодым и проницательным кадетом Эдгаром Алланом По (Гарри Меллинг). Именно тем, который в будущем станет культовым писателем, создающим невероятные ужасы.

Клуб убийств по четвергам

Никогда не поздно ввязаться в неприятности, что и доказывает этот остроумный детектив по мотивам бестселлера Ричарда Османа 2020 года (первого из цикла пяти книг). В тихом доме престарелых четверо неугомонных пенсионеров – Элизабет (Хелен Миррен), Рон (Пирс Броснан), Ибрагим (Бен Кингсли) и Джойс (Селия Имри) – развлекаются тем, что разгадывают старые нераскрытые убийства. Но когда загадочная смерть происходит прямо у них на пороге, их уютное хобби превращается в настоящую охоту на убийцу.

Женщина из каюты №10

То, что начиналось как командировка мечты, быстро становится кошмаром. На борту роскошной яхты тревел-журналистка Ло Блэклок (Кира Найтли) наслаждается обществом блестящих гостей и видами океана, пока однажды ночью не становится свидетелем того, как неизвестную женщину выбрасывают за борт. Однако на следующее утро оказывается, что все пассажиры на месте. Этот закрученный триллер по хитовому роману Рут Веа 2016 года заставит тебя сомневаться в реальности и в том, кому можно доверять.

Женщина в окне

В этом психологическом триллере по мотивам бестселлера А. Дж. Финна Эми Адамс играет Анну Фокс. Из-за сильной агорафобии героиня живет запертой в четырех стенах и находит утешение в том, что наблюдает за жизнью соседей. Когда она видит, как женщину по имени Джейн (Дженнифер Джейсон Ли) убивают ножом, Анна начинает сомневаться – настоящее ли это преступление или плод ее расшатанной психики. Возможно, алкоголь и лекарства заставили ее представить это убийство?

