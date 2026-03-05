О чем будет фильм 'Игра престолов': известны первые детали

После большого успеха сериала "Рыцарь семи королевств", студия Warner Bros. объявила о новом направлении развития вселенной "Игры престолов". Серия проектов по произведениям Джорджа Мартина должна пополниться полнометражным фильмом, который выйдет в кинотеатральный прокат.

Видео дня

Как пишет THR, студия объявила о начале работы над масштабной лентой и назвала имя сценариста. Им станет Бо Уиллимон, известный по проектам "Андор" и "Карточный домик".

Первые намеки на фильм появились в январе этого года. В большом редакционном материале, посвященном Мартину, издание раскрыло, что HBO и киноподразделение Warner Bros. начали работу над параллельными версиями истории о завоевании Вестероса королем Эйгоном I Таргариеном. Как отмечалось, киновариант планируют как грандиозное полотно масштаба "Дюны". Впоследствии появилась информация об участии в проекте Уиллимона.

Конечно, работа над фильмом, как и большинство проектов Warner Bros. сейчас находится в подвешенном состоянии из-за ожидаемой продажи студии компании Paramount Skydance. Тем не менее босс Paramount Дэвид Эллисон недавно назвал "Игру престолов" своим любимым шоу HBO. Эксперты называют это хорошим знаком как для будущего фильма, так и для других проектов по "Игре престолов" – многочисленных приквелов и сиквелов, которые сейчас находятся в разработке. В частности, ранее сообщалось о работе над сольными сериалами, посвященными Арье Старк и Джону Сноу.

Идея создания полнометражного фильма на основе идей Мартина не нова. Впервые обсуждать ее начали еще в 2013 году. Тогда шоураннеры оригинального сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайс предлагали HBO завершить сагу тремя фильмами в стиле "Властелина колец". Однако тогда телеканал отказался, предпочитая сосредоточиться на своем основном бизнесе – привлечении подписчиков.

Сейчас HBO имеет в работе и другие проекты, в частности анимационную адаптацию истории о Морском Змее. Он может пополнить копилку побочных проектов "Игры престолов", где уже находятся такие хиты НВО как "Дом дракона" и "Рыцарь семи королевств". Первый из них в этом году вернется с третьим сезоном, а "Рыцаря" продлили на вторую часть и сейчас ведется работа над ее созданием.

Ранее OBOZ.UA публиковал загадочный тизер нового фантастического фильма Стивена Спилберга "День истины", который должен выйти летом этого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.