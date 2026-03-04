'День истины': вышел дублированный трейлер нового фильма Спилберга

В этом году легендарный режиссер Стивен Спилберг снова вернется к своей коронной теме контактов людей с внеземными цивилизациями. К таким хитам как "Инопланетянин" и "Близкие контакты третьей степени" присоединится масштабный фантастический триллер "День истины".

Видео дня

Детальный сюжет фильма держится в секрете. Однако некоторые намеки можно увидеть в дублированном трейлере, который был опубликован на YouTube-канале компании B&H Film Distribution Company, которая занимается прокатом "Дня истины" в Украине. Дата национальной премьеры ленты – 11 июня.

Что уже впечатляет, так это звездный актерский состав фильма. На экране встретятся Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон, Колман Доминго, Уаятт Рассел и Генри Ллойд-Хьюз.

Синопсис ленты интригует: "Если бы вы узнали, что мы не одни во Вселенной, – если бы кто-то показал вам это, если бы доказал, – испугало бы это вас? Этим летом правда принадлежит семи миллиардам людей. Мы приближаемся к... Дню истины". Историю для ленты Спилберг разрабатывал вместе со сценаристом Дэвидом Кеппом, с которым они ранее работали над такими хитами, как "Парк Юрского периода" (и его сиквел "Затерянный мир"), "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Вместе эти фильмы собрали более 3 миллиардов долларов в мировом прокате.

Известно, что Эмили Блант в "Дне истины" досталась роль метеоролога из Канзас-Сити, которую внезапно поражает таинственная внеземная сила прямо во время прямого эфира прогноза погоды. А Джош О'Коннор играет мужчину, фанатично верящего в существование пришельцев и твердо намеренного открыть правду о внеземной жизни всему миру.

"День истины" станет уже 37-м полнометражным фильмом Спилберга с момента его режиссерского дебюта в 1964 году. В его послужном списке научная фантастика занимает особое место: помимо упомянутых кинохитов, он подарил миру такие жемчужины жанра, как "Особое мнение", "Искусственный интеллект" и "Первому игроку приготовиться".

