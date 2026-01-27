Новый тизер 'Одиссеи' поразил зрителей: что стало неожиданностью

Фанаты американского футбола в эти выходные получили довольно необычную возможность. Во время трансляции одной из игр на телеканале Fox в перерыве им показали тизер эпического фильма режиссера Кристофера Нолана "Одиссея" с необычным героем.

Видео дня

Как пишет издание Variety, ролик наконец представил рэпера Трэвиса Скотта, который сыграет в ленте одну из ролей. В тизере Скотт стоит на столе, требуя внимания группы солдат, среди которых можно заметить Телемаха в исполнении Тома Холланда и Менелая, которого играет Джон Бернтал. Кадры с дебютом десятикратного номинанта на "Грэмми" мгновенно стали вирусными в социальных сетях, хотя студия Universal отказалась предоставить журналистам какие-либо комментарии. Впрочем, надолго видео в лентах не задержалось – все ролики удаляются из-за жалоб студии на нарушение авторских прав.

Это уже не первая совместная работа Скотта и Нолана. Ранее рэпер записал трек "The Plan" для научно-фантастического триллера режиссера "Тенет" (2020).

"Одиссея" обещает стать одной из самых ожидаемых премьер этого года. Нолан традиционно собрал для ленты звездный актерский ансамбль. Так главная роль греческого героя Одиссея досталась Мэтту Деймону. Вместе с ним в фильме задействованы Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон, Бенни Сафди и Эллиот Пейдж.

Кроме звездного каста, фильм интересен техническим достижением – это первая художественная лента, полностью снятая на камеры Imax. Ранее это считалось невозможным из-за чрезмерного шума камер, который мешал записывать интимные диалоги. Однако благодаря новому защитному корпусу шум удалось существенно снизить. В интервью журналу Empire Нолан пообещал, что это полностью изменит впечатление от фильма. Ведь теперь режиссер получил возможность снимать актера с минимального расстояния, пока он шепотом проговаривает свой текст, и иметь при этом высококачественную кинематографическую картинку.

"Одиссея" Кристофера Нолана станет экранизацией поэмы древнегреческого поэта Гомера. В прокате она ожидается в середине июля. По предварительным данным, бюджет ленты составит более 250 миллионов долларов.

