Выйдет новая трилогия "Звездных войн": что известно о сюжете

Юлия Потерянко
Выйдет новая трилогия 'Звездных войн': что известно о сюжете

Президент студии Lucasfilm Кейтлин Кеннеди перед тем, как покинуть свой пост, решила расставить точки над "і" относительно следующей трилогии "Звездных войн". И она окончательно заверила фанатов, что этой киновселенной ждет новая трилогия, производством которой займется продюсер Саймон Кинберг (франшиза "Люди Икс", "Шерлок Холмс" Гая Ричи, "Дэдпул и Росомаха").

В своем итоговом интервью Deadline Кеннеди подтвердила, что следующие три фильма "Звездных войн" перешли из стадии брейнштормов и обсуждения абстрактных идей в конкретный производственный процесс. Кинберг будет отвечать в них также за сценарии и режиссуру. С его первыми черновиками студия ознакомилась еще летом 2025 года. Хотя, по словам бывшей главы Lucasfilm, это все еще было "не совсем то, что нужно". Поэтому разработанную историю радикальным образом переписали и запустили в работу. На сегодня готово около 70 страниц сценария и Кинберг готовится представить полноценный сценарий в марте.

Выйдет новая трилогия "Звездных войн": что известно о сюжете

Выбор Кинберга на роль архитектора будущего "Звездных войн" может показаться неочевидным для тех, кто знает его только по фильмам "Люди Икс". Однако Кеннеди отмечает, что его связь с франшизой гораздо глубже. Саймон был одним из создателей и сценаристов мультсериала "Звездные войны: Повстанцы", и именно этот его опыт стал решающим.

Кеннеди назвала опыт сотрудничества Lucasfilm с продюсером "замечательным". Она также отметила, что Кинберг, после путешествия по другим киновселенным, "прекрасно вписался в это пространство". Теперь уже бывшая руководительница студии поделилась, что ее доверие к продюсеру базируется на его умении работать с каноном и создавать новые смыслы, не теряя духа оригинала.

А вот самую большую на сегодня интригу – кто именно будет в центре новой трилогии – Кеннеди раскрывать не стала. Подтверждено лишь одно: события трилогии будут разворачиваться после IX Эпизода ("Скайуокер. Восхождение"). Это будет следующая глава истории, которая выведет франшизу за пределы семейной драмы Скайуокеров, обещает она.

Выйдет новая трилогия "Звездных войн": что известно о сюжете

Впрочем, Кеннеди воздержалась от комментариев относительно того, увидят ли фанаты привычных персонажей. Однако общая картина эпохи после "Скайуокер. Восхождение" уже вырисовывается через другие проекты. Известно, что Дейзи Ридли вернется к роли Рей в отдельном фильме режиссера Шармин Обайд-Чиной о восстановлении Ордена джедаев. Тем временем Шон Леви готовит ленту "Звездный истребитель" (Starfighter) с Райаном Гослингом в главной роли, где фанатам покажут совершенно новых героев в том же временном промежутке.

Таким образом, трилогия Кинберга станет центральным элементом новой эры, которая будет развиваться параллельно с другими сольными историями. Впрочем, никаких данных о сроках, когда эти фильмы увидят свет, пока нет.

