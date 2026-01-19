Выйдет новая трилогия 'Звездных войн': что известно о сюжете

Президент студии Lucasfilm Кейтлин Кеннеди перед тем, как покинуть свой пост, решила расставить точки над "і" относительно следующей трилогии "Звездных войн". И она окончательно заверила фанатов, что этой киновселенной ждет новая трилогия, производством которой займется продюсер Саймон Кинберг (франшиза "Люди Икс", "Шерлок Холмс" Гая Ричи, "Дэдпул и Росомаха").

В своем итоговом интервью Deadline Кеннеди подтвердила, что следующие три фильма "Звездных войн" перешли из стадии брейнштормов и обсуждения абстрактных идей в конкретный производственный процесс. Кинберг будет отвечать в них также за сценарии и режиссуру. С его первыми черновиками студия ознакомилась еще летом 2025 года. Хотя, по словам бывшей главы Lucasfilm, это все еще было "не совсем то, что нужно". Поэтому разработанную историю радикальным образом переписали и запустили в работу. На сегодня готово около 70 страниц сценария и Кинберг готовится представить полноценный сценарий в марте.

Выбор Кинберга на роль архитектора будущего "Звездных войн" может показаться неочевидным для тех, кто знает его только по фильмам "Люди Икс". Однако Кеннеди отмечает, что его связь с франшизой гораздо глубже. Саймон был одним из создателей и сценаристов мультсериала "Звездные войны: Повстанцы", и именно этот его опыт стал решающим.

Кеннеди назвала опыт сотрудничества Lucasfilm с продюсером "замечательным". Она также отметила, что Кинберг, после путешествия по другим киновселенным, "прекрасно вписался в это пространство". Теперь уже бывшая руководительница студии поделилась, что ее доверие к продюсеру базируется на его умении работать с каноном и создавать новые смыслы, не теряя духа оригинала.

А вот самую большую на сегодня интригу – кто именно будет в центре новой трилогии – Кеннеди раскрывать не стала. Подтверждено лишь одно: события трилогии будут разворачиваться после IX Эпизода ("Скайуокер. Восхождение"). Это будет следующая глава истории, которая выведет франшизу за пределы семейной драмы Скайуокеров, обещает она.

Впрочем, Кеннеди воздержалась от комментариев относительно того, увидят ли фанаты привычных персонажей. Однако общая картина эпохи после "Скайуокер. Восхождение" уже вырисовывается через другие проекты. Известно, что Дейзи Ридли вернется к роли Рей в отдельном фильме режиссера Шармин Обайд-Чиной о восстановлении Ордена джедаев. Тем временем Шон Леви готовит ленту "Звездный истребитель" (Starfighter) с Райаном Гослингом в главной роли, где фанатам покажут совершенно новых героев в том же временном промежутке.

Таким образом, трилогия Кинберга станет центральным элементом новой эры, которая будет развиваться параллельно с другими сольными историями. Впрочем, никаких данных о сроках, когда эти фильмы увидят свет, пока нет.

