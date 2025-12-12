Новинка от DC: вышел тизер 'Супергерл' Крейга Гилеспи и Джеймса Ганна

Первый фильм обновленной вселенной DC под руководством Джеймса Ганна стал очевидным успехом – сервис IMDb назвал его самой популярной лентой 2025 года. Развить этот успех студия планирует с лентой "Супергерл", премьера которой должна состояться летом.

И уже вышел тизер с датой премьеры – кинотеатры мира начнут показ фильма 26 июня. В Украине новинка стартует на день раньше. Джеймс Ганн в своих соцсетях представил также постер "Супергерл".

Будущая лента обещает отойти от типичных историй о происхождении супергероев, сосредоточившись на более сложном и глубоком взгляде на Кару Зор-Эл — двоюродную сестру Супермена. Фильм основан на одноименной серии комиксов 2021 года, написанной Томом Кингом.

По сюжету главная героиня, которая также пережила гибель Криптона, в отличие от своего кузена, запомнила мир, который погиб. Пережитая травма делает ее более жесткой и отстраненной. История фильма запускается, когда Кара в свой 21-й день рождения покидает Землю и вместе с псом Крипто отправляется в космическое путешествие, чтобы найти свое место во вселенной. Во время путешествия она встречает юную девочку по имени Руф Фокс, чью семью жестоко убили космические злодеи. Это знакомство превращает путешествие Кары в миссию мести, заставляет ее противостоять новой угрозе в отдаленных уголках космоса, а также бороться со своими собственными внутренними демонами и гневом.

Продюсер "Супергерл" и глава киноподразделения DC Ганн обещает, что фильм станет не очередным супергеройским экшеном, а будет психологической драмой о принятии потери и поиске справедливости. Воплотить замысел ему помогает режиссер Крейг Гилеспи известный по фильмам о сильных женских персонажах "Я, Тоня" и "Круэлла". Сценарий написала актриса и драматург Ана Ногейра.

Главную роль Кары Зор-Эл в "Супердевушке" исполнит австралийская актриса Милли Олкок, наиболее известная по роли Рейниры Таргариен в сериале "Дом Дракона". Студия выбрала ее за умение передать в кадре сложную смесь гнева, боли и героизма. В каст ленты также вошли Ив Райтли (Руф Фокс), Джейсон Момоа, Маттиас Шонартс, Дэвид Крамхолц и Эмили Бичем.

"Супергерл" является ключевой частью первой главы новой, перезапущенной киновселенной DC, которой руководят Джеймс Ганн и Питер Сафран. Ее история должна стать важной опорой для дальнейших событий. Кара будет существенно отличаться от своего экранного кузена Кларка. Характеру героини обещают придать более темный оттенок, обусловленный пережитой травмой потери дома.

Комикс-оригинал, на котором основывается фильм, был отмечен за глубокое исследование внутреннего мира Кары и ее отличия от Кларка. Критики ожидают, что на таком материале должен получиться нетипичный для жанра супергеройский фильм.

