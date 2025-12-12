'Сайлент Хилл. Возвращение': вышел украинский трейлер фильма ужасов

Фанаты серии видеоигр Silent Hill уже этой зимой увидят экранизацию одной из лучших частей франшизы. В кинопрокат выходит лента "Сайлент Хилл. Возвращение".

Трейлер фильма, дублированный на украинский язык, назвал дату выхода картины – 22 января. Его можно посмотреть на официальном YouTube-канале дистрибьютора, компании Adastra Cinema. Авторы ленты обещают не просто очередную страшную историю во вселенной игры, а настоящее погружение в психологические глубины и фирменный туман мистического городка Сайлент Хилл.

Новая лента фокусируется на истории Джеймса Сандерленда, знакомого фанатам игры как главного героя Silent Hill 2. Мужчина пребывает в отчаянии, ведь потерял любовь своей жизни. Неожиданно он получает загадочное письмо, которое, кажется, написала его умершая жена. Это письмо зовет его вернуться в Сайлент Хилл – городок, где они когда-то провели счастливые дни.

Прибыв на место, Джеймс находит Сайлент Хилл превращенным в мрачную и туманную реальность, населенную жуткими существами, которые одновременно и страдают, и воплощают его скрытые чувства вины и мрачные желания. Мужчина начинает отчаянные поиски своей жены, постепенно открывая ужасную истину о себе и о том, что на самом деле произошло с его любимой.

Для съемок "Возвращения" в режиссерское кресло вернулся Кристоф Ганс, который стоял за первой и, по мнению многих, лучшей экранизацией игровой франшизы – фильмом "Сайлент Хилл" 2006 года. Он же написал сценарий к новой части.

Главную роль в "Возвращении" играет Джереми Ирвин, известный по фильмам "Боевой конь" и "Мамонт". Образ его жены, Мэри, воплотит Ханна Эмили Андерсон, знакомая зрителям по ролям в "Сумеречной зоне", "Пыли 8" и "Покерфейсе".

Фильм является прямой адаптацией игры Silent Hill 2, которая вышла в 2001 году. Эта часть была признана не только лучшей в серии, но и одним из самых влиятельных психологических хорроров в истории видеоигр. Режиссер Кристоф Ганс неоднократно заявлял, что его цель – перенести визуальное оформление и дух игры на экран.

Авторы обещают фанатам возвращение культовых и самых узнаваемых монстров из Silent Hill 2, в частности Пирамидоголового и медсестер в их классическом образе. Как и в первом фильме, их будут играть танцоры в пластическом гриме. Музыку к ленте создавал композитор Акира Ямаока, который писал саундтреки к оригинальной игровой серии.

Кристоф Ганс подтвердил, что его новая лента будет связана с миром первого фильма 2006 года. Таким образом режиссер планирует развить единую кинематографическую вселенную Сайлент Хилла, хотя и фокусируясь на другой, отдельной истории. В новой работе Ганс опирался на античный миф об Орфее, который спускается в царство мертвых, чтобы найти свою возлюбленную Эвридику. Однако место, куда попадет Джеймс будет действительно полно кошмаров и опасности.

Ожидается, что фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" станет не просто очередным хоррором, а мрачным, философским триллером, который исследует темы горя, вины и искупления, которые всегда были сердцем настоящего Сайлент Хилла.

