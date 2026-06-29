Названы лучшие фильмы 2026 года: рейтинг

Первая половина года позади – пора подводить первые итоги. Хотя ключевые блокбастеры, такие как "Одиссея" Кристофера Нолана, ещё впереди, кино уже подарило нам несколько знаковых премьер.

Видео дня

Издание Collider составило десятку лучших фильмов 2026 года на данный момент. Примечательной особенностью списка является целых два малобюджетных хоррора от очень молодых режиссёров, которые сумели обойти такого гиганта, как полнометражный фильм "Мандалорец и Грогу" от Disney. Тем не менее, большинство перечисленных фильмов пока не выходили в украинский прокат.

"Любит не любит"

Фильм Кристоффера Боргли продвигали в атмосфере таинственности – а это был единственный способ продвигать эту мрачную комедийную драму, которая держится на шокирующем повороте сюжета. "Любит не любит" рассказывает о только что обручившейся паре (Роберт Паттинсон и Зендея), чья предстоящая свадьба оказывается под угрозой из-за правды из прошлого. Алана Хаим, Хейли Гейтс и Мамуду Ати дополняют актерский состав фильма.

"Драма" местами смонтирована и склеенная так, будто она сама в себе не уверена, но то, что этот фильм вообще сняли, да ещё и с актёрами А-листа, заслуживает похвалы и даже немного шокирует. А ещё больше шокирует то, что он получился настолько хорошим. Зендея и Паттинсон полностью слились со своими персонажами. Это именно то откровение, которого всегда ждёшь от небольшого фильма с большими звёздами. У картины есть некоторые шероховатости, и она не идеальна, но это настоящее кино с удивительным эмоциональным диапазоном, которое стоит посмотреть.

Я люблю кражи

Звездный актерский состав в лице Кеки Палмер, Наоми Акки, Тейлур Пейдж, ЛаКита Стенфилда, Поппи Лю, Эйси Гонсалес, Вилла Поултера, Дона Чидла и Деми Мур снялся в максималистской абсурдистской сатире Бутса Райли о банде магазинных воров, которые воюют с модным магнатом. Это бескомпромиссная финансовая сатира на ужасные реалии современности, где первые два акта близки к идеалу и остаются невероятно смешными благодаря тому, что актёры и режиссёр чётко выдерживают безумную логику в стиле мультфильмов "Looney Tunes".

"Я люблю кражи" не производит такого же сильного впечатления, как прорывной фильм режиссёра 2018 года "Извините, что побеспокоил" (редкая современная сатира способна на это), а в третьем акте заметно проваливается. Но он заслужил место в рейтинге благодаря силе своего видения. Художественное оформление просто поражает, и всё это работает на пользу, возможно, самому смешному фильму 2026 года на данный момент.

28 лет спустя: Храм костей

Прошлогодний фильм "28 лет спустя" вызвал жаркие споры. Наверное, именно такая реакция привела к тому, что гораздо более качественное и высоко оцененное критиками продолжение зомби-франшизы от Ниа ДаКоста с треском провалилось в прокате. Значительно более высокий рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes для этой новой части явно указывает на то, что те, кто действительно посмотрел фильм, остались в восторге. Перед нами настоящая культовая классика хоррора, которая прямо сейчас рождается на наших глазах.

"28 лет спустя: Храм костей" – это, без преувеличения, самый сильный фильм в квадрилогии с момента её начала в 2003 году с картины "28 дней спустя". Он продолжает жуткие приключения фактически сироты Спайка (Альфи Уильямс). Это атмосферное кино с философскими амбициями, которое при этом не забывает, что мы смотрим его ради кровавых острых ощущений. Джек О'Коннелл в роли лидера культа пугает, но электризующий и готовый на всё Рэйф Файнс полностью затмевает всех. ДаКоста также заслуживает огромной похвалы за то, что сняла экшен-сцены лучше, чем ветеран режиссуры Дэнни Бойл в предыдущей части. Единственный сиквел в этом списке завоевывает своё место благодаря сочетанию инноваций и старого доброго уверенного режиссёрского мастерства.

Левит

Фильм, вызвавший живой интерес еще с премьеры на фестивале Sundance, – это сверхъестественный триллер австралийского сценариста и режиссера Адриана Кьярелли. В нём Джо Бьорд и Стейси Клаузен играют влюблённых подростков, чья фанатично религиозная община вызывает потустороннее существо, чтобы подавить их гомосексуальное влечение – и это существо поочерёдно принимает облик самих парней.

Иногда фильм "Левит" оценивали как "гей-версию фильма 2014 года "Оно"", что на самом деле искажает восприятие этой медленной, по-настоящему мрачной и проникновенной картины. Это не самый страшный хоррор, который вы увидите в этом году, но он часто по-настоящему жуткий, а местами даже шокирует. Пожалуй, больше всего он заслуживает внимания тем, как мастерски вплетает драматические элементы в жанровое кино. Берд и Клаусен сыграли потрясающе, подарив зрителям трогательные, трагические роли, которые заполняют пропасть между фильмами ужасов и кино о взрослении.

Синий фильм

Микробюджетная квир-инди-лента Эллиота Таттла разворачивается как камерная театральная пьеса на двоих. Звезда сериала "Рекруты" Кирон Мур играет Аарона Игла, агрессивного и загадочного вебкам-эскортника, чей очередной клиент (Рид Бирни) оказывается бывшим учителем английского языка Аарона, с которым их связывает мрачное прошлое. Это почти ровно 80 минут, в течение которых два человека ведут острые диалоги – некомфортные, тревожные и глубоко печальные в своём сопереживании.

Для многих эта тема может показаться слишком острой, но "Синий фильм" – один из лучших по сценарию и игре актёров фильмов 2026 года. Он избегает грязной вульгарности ради своего рода экзорцизма, потребности примириться с прошлым. Мур и Бирни просто непревзойденны, а сценарий раскрывает удивительную эмоциональную и психологическую глубину за короткий хронометраж. Фильм также снят очень атмосферно, что маскирует его низкий бюджет и превращает просмотр в сон, который невозможно забыть.

Он безумный

Этот новый боевик трудно превзойти. Увлекательный мастер-класс Кэндзи Танагаки по наращиванию темпа демонстрирует Се Мяо, играющий немого разнорабочего, чью дочь (Ян Энью) похищают торговцы детьми. Это простой, знакомый и очень надежный двигатель сюжета для залитого кровью гонконгского боевика. "Он безумный" – пожалуй, лучший фильм в своём роде со времён "Рейда", и со временем он обязательно найдёт своего зрителя.

Он, конечно, не идеален. Диалоги здесь нелепы до невозможности, из-за чего многие предполагают, что для североамериканского проката использовался дубляж с помощью искусственного интеллекта (хотя это не подтверждено). Однако вся эта банальность не имеет никакого значения, когда события на экране поставлены так безупречно и дарят столько драйва.

За кулисами

Немного удивляет, что многие наблюдатели до сих пор акцентируют внимание на том, что ютуберы собирают столько денег в кино. Это продолжается уже много лет и не является какой-то временной тенденцией. Тем не менее, фильм "За кулисами" выделяется как особенно масштабное событие. В свои 20 лет Кейн Парсонс стал самым молодым режиссёром, чей фильм возглавил североамериканский бокс-офис с ошеломляющими 118 миллионами долларов по всему миру, что побило исторический рекорд компании A24. Номинанты на "Оскар" Чиветел Эджиофор и Рената Рейнсве играют соответственно алкоголика-владельца мебельного магазина и его терапевта, которые обнаруживают бесконечные зловещие лиминальные пространства в подвале магазина.

Существуют и более выдающиеся сюрреалистические хорроры, но видение "За кулисами" поражает своей целостностью, даже если не принимать во внимание юный возраст режиссёра. Технические, даже математические режиссёрские решения и голос Парсонса достигли своего пика в "За кулисами". Фильм стал сочетанием этого с полнометражным повествованием благодаря минималистичному, но эффективному сценарию Уилла Судика. Игра двух главных актеров завораживает: они показывают людей, которые решают справляться с травматическим прошлым совершенно разными и далеко не равноценными способами.

Овцы-детективы

Безусловно, лучший семейный детектив этого года об убийстве с участием различных видов животных, "Овцы-детективы" – это тот среднебюджетный фильм со звездами первой величины, который предлагает что-то интересное для зрителей любого возраста. Крейг Мейзин (сериал "Чернобыль") адаптировал роман Леони Свонн "Три мешка шерсти" об отаре ирландских овец, которые пытаются раскрыть убийство своего пастуха. В актерский ансамбль вошли Хью Джекман, Николас Галицин, Николас Браун и Эмма Томпсон, а свои голоса персонажам подарили Брайан Крэнстон, Джулия Луи-Дрейфус, Крис О'Дауд и Реджина Холл.

Визуальные эффекты сыграли решающую роль в конечном результате, и они здесь достойны "Оскара". Будет совсем не преувеличением сказать, что Мейзин заслуживает номинации и за этот адаптированный сценарий. В конечном итоге фильм оказывается гораздо менее легкомысленным и значительно глубже, чем можно было ожидать от картины с названием "Овцы-детективы".

Одержимость

Успех "За кулисами", и особенно его безумные первые выходные, можно частично объяснить великолепным маркетингом. Феномен "Одержимости" полностью и целиком держится на отзывах зрителей. Буквально за одну ночь Карри Баркер стал самым популярным именем в кино ужасов благодаря этой снятой за гроши фантастической притче о загаданном наугад желании с ужасающими последствиями. Фильм выглядит значительно дороже своего бюджета в 750 000 долларов благодаря продуманному подходу к съемкам во всем: от тревожной, мрачной операторской работы и художественного оформления до звукового дизайна с акцентом на тишину и напряжённого монтажа самого Баркера. Майкл Джонстон и восходящая звезда Инде Наварретт также заслуживают похвалы за идеальную тональность, которая постоянно держит вас в неопределённости — кричать ли от ужаса, смеяться или, может быть, плакать от отчаяния.

"Одержимость" – редкий образец, который превосходит все страшилки, уже разлетевшиеся по всему интернету. И всё это на фоне истории, которая становится всё более провокационной, тревожной и даже глубоко трагичной, чем больше о ней думаешь. Она полна метких наблюдений за современными свиданиями, а также представляет собой классическую поучительную историю о морали, где злодей на самом деле не является злодеем.

Проект "Аве Мария"

"Проект „Аве Мария"" – это, безусловно, главный блокбастер последнего времени, когда так много крупнобюджетных фильмов оказываются пустой тратой времени. Он невероятно хорошо снят для IMAX и наполнен визуальными эффектами разного масштаба, а оригинальный саундтрек Дэниела Пембертона в стиле hopecore является, пожалуй, самым оригинальным в этом году. Эта зрелищность работает на пользу замечательной и чрезвычайно доброй научно-фантастической истории с как раз правильной долей творческого воображения. Райан Гослинг снялся в экранизации Фила Лорда и Кристофера Миллера по роману Энди Вейра о бывшем учителе естественных наук, который еще вчера преподавал в школе, а сегодня просыпается в глубоком космосе, не имея никаких воспоминаний о том, как он туда попал.

Сама суть завязки подталкивает к нелинейному сюжету, и великолепный сценарий Дрю Годдарда создает невероятную эмоциональную силу на протяжении почти трехчасового хронометража, который совсем не кажется затянутым. Само путешествие является конечной целью, и сюрпризы "Проекта „Аве Мария"" лучше всего воспринимать вообще без подготовки, если вы не читали книгу. Всё в этом блокбастере держится на приземлённой, физической, забавной и проникновенной игре Гослинга, которая, честно говоря, находится на совершенно другом уровне по сравнению со всем, что он делал раньше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших аниме всех времён.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.