На фильм 'Американский психопат' собираются снять ремейк: всплыла интересная деталь

Культовая лента 2000 года "Американский психопат" вскоре получит ремейк, даже известно имя режиссера – им станет Лука Гуаданьино. Однако, до сих пор неизвестно имя актера, который сыграет в фильме главную роль.

Среди претендентов на образ банкира-психопата Патрика Бейтмана чаще всего называют Остина Батлера, Джейкоба Элорди и Патрика Шварценеггера. Но недавно британский таблоид The Sun опубликовал неожиданную информацию, практически сенсацию: роль безжалостного убийцы под личиной успешного человека может достаться женщине.

Таблоид даже назвал имя главной кандидатки на роль. Ею якобы является австралийская актриса Марго Робби. "Роман Брета (писатель Брет Истон Эллис является автором литературной первоосновы фильма – ред.) и фильм были настолько противоречивыми, и люди, которые работают над ремейком, захотели перекрутить нарратив, чтобы главную роль Бейтмана сыграла женщина", – сказал источник издания.

Собеседник The Sun напомнил, что оригинальный фильм немало обвиняли в мизогинии. Даже несмотря на то, что его сняла женщина – Мэри Херрон. Главный герой действительно относится к женщинам весьма неуважительно. "А то, что убийца женщина, добавляет преступлениям другой оттенок. Карьера Марго сейчас на пике. Взявшись за такую жесткую роль, она действительно покажет, какая она сенсационная актриса. Мелкие детали еще согласовываются, но все, кто участвует в процессе, уже сказали, что очень рады объявить об этом и начать работу", – рассказал собеседник издания, имя которого не раскрывается.

Эксперты киноиндустрии говорят, что такой ход – это вполне в духе Луки Гуаданьино. Тот чрезвычайно заинтересован в темах гендера и сексуальности. Сценарий к его версии "Американского психопата" написал Скотт С. Бернс и, по слухам, он не излагает события романа, а переосмысливает их с большим акцентом на эротике чем на сатирическом хорроре. Поэтому изменение пола главного героя не было бы чем-то странным в таком ключе.

Впрочем, пока ремейк "Американского психопата" сейчас застрял на стадии подготовки. Гуаданьино пока занят другими проектами. В частности, он работает над байопиком главы компании OpenAI Сэма Альтмана "Искусственный", который снимает для Amazon. Он должен выйти в следующем году. Ожидается, что именно после этого режиссер возьмется за историю Патрика Бейтмана. Никаких официальных комментариев о касте будущей картины пока нет. Вся доступная информация происходит только по слухам.

