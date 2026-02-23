"На драйве": открыта продажа билетов на допремьерный показ самого громкого фильма года
Стартовала продажа билетов на допремьерный показ первого украинского экшна об автогонках "НА ДРАЙВЕ".
Масштабное кинопремьерное шоу состоится на самом большом экране страны – в большом зале Дворца "Украина" с красной дорожкой, звездными гостями, командой ленты и атмосферой большого кино.
Зрители смогут увидеть фильм раньше официальной премьеры – уже 2 апреля на большом экране, с полным звуком и той самой атмосферой скорости и напряжения, которую невозможно почувствовать вне кинозала.
Количество мест ограничено.
Детали события: 02 апреля (четверг). Начало – 18:00. Двери открываются – 17:00. Большой зал, Дворец "Украина"
Билеты можно приобрести по ссылке.
"НА ДРАЙВЕ" – полнометражный приключенческий экшн режиссера Артема Литвиненко и продюсера Алены Тимошенко.
Лента рассказывает историю друзей из Харькова, которые находят брошенные авто в закрытом из-за обстрелов торговом центре и превращают подземный паркинг в арену для гонок. То, что начиналось как игра, быстро становится борьбой за свободу, признание и собственную идентичность.
Ранее команда фильма представила основной постер проекта, автором которого стал известный украинский фотограф и документалист Константин Либеров (LIBKOS). А также официальный трейлер фильма.
Премьера полнометражного фильма "На драйве" состоится 9 апреля 2026 года во всех кинотеатрах Украины.
Всю актуальную информацию о ленте можно найти на официальных страницах фильма в Instagram, Facebook, TikTok, Threads и YouTube.