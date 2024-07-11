"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым мультипликационным фильмом Pixar, обогнав "Суперсемейку 2"
Американский анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым фильмом студии Pixar за всю историю существования компании. Менее чем через месяц после официального выхода в мировой прокат, состоявшегося 14 июня, выручка от продажи билетов достигла рекордной суммы 1,25 миллиарда долларов, что превзошла доход "Суперсемейки 2" (1,24 миллиарда).
Отныне кинолента входит в четверку самых кассовых анимационных фильмов мира, среди которых "Ледяное сердце", "Братья Супер Марио в кино" и "Ледяное сердце 2", пишет People. Вторая часть мультипликации достигла гораздо большего успеха, чем предыдущая.
"Мыслями наизнанку 2" – история 13-летней девочки Райли, которая сталкивается с новыми событиями в жизни и переживает неизвестные до этого эмоции. С наступлением подросткового возраста к стандартным чувствам, таким как: радость, печаль, страх, гнев и отвращение, добавляются тревога, зависть, ностальгия и скука.
Режиссер фильма Келси Манн отразила эмоциональные трудности, с которыми приходится сталкиваться детям во время полового созревания и адаптации к новой среде общения.
Эми Полер, озвучившая Радость, призналась, что постоянно расспрашивала у главного креативного директора студии Pixar: когда начнется работа над сиквелом: "Я донимала Питу Доктера и спрашивала: "Когда вы собираетесь сделать еще один фильм? Когда это произойдет? А потом они рассказали мне свою идею, как подойти к созданию второй части, и я подумала, что это просто гениально.
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