'Мумия 4': стала известна дата выхода фильма

Фанаты фрашизы "Мумия" в восторге – к истории о монстрах Древнего Египта вернулись оскароносные Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Более того, студия Universal Pictures уже определила дату премьеры четвертой части.

Как пишет издание Variety, фильм выйдет в широкий прокат 19 мая 2028 года. Режиссерами проекта выступит дуэт Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта. Они входят в команду Radio Silence, которая успешно перезапустила франшизу "Крик" и создала новый хоррор-хит "Игра в прятки".

Контракты с актерами на фильм уже подписаны, хотя сообщения об их возможном участии появились еще прошлой осенью. Фрейзер и Вайс снова воплотят на экране образы авантюриста Рика О'Коннелла и египтолога Эвелин О'Коннелл. Детали сюжета пока держат в строжайшей тайне.

Первый фильм франшизы вышел еще в 1999 году. В дебютной "Мумии" охотник за сокровищами случайно пробудил проклятого египетского жреца, который обладал сверхъестественными силами. Оригинальная лента вместе с сиквелом "Мумия возвращается" (2001) стали настоящими кассовыми хитами, возродив классические фильмы о монстрах студии Universal. Участие во франшизе сделало Фрейзера звездой боевиков первой величины. Третью часть под названием "Мумия: Гробница императора драконов" выпустили в 2008 году. Но Вайс в ней уже не появилась. Поэтому ее возвращение во франшизу вызвало особый ажиотаж среди поклонников.

Новую ленту будут снимать по сценарию Дэвида Коггешалла, известного по работам "Семейный план" и "Сирота: Первое убийство". К производству вернулся и Шон Дэниел, который продюсировал каждую часть франшизы с 1999 года, включая спин-офф "Царь скорпионов" и проект "Темная вселенная" 2017 года. В целом франшиза уже принесла студии 1,8 миллиарда долларов кассовых сборов.

На какой стадии сейчас находится производство ленты, доподлинно неизвестно.

