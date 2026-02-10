'На драйве': вышел трейлер одной из самых ожидаемых украинских премьер 2026 года

Команда украинского полнометражного фильма об автогонках "На драйве" представила официальный трейлер ленты – динамичный, напряженный и эмоционально насыщенный. Он впервые полноценно погружает зрителя в мир скорости, риска и выбора, в котором живут герои фильма.

Это яркое путешествие: от внутренней тишины – к взрывному ритму, от контроля – к потере границ. Это не только история о скорости, но и о состоянии поколения во время войны, которое живет, влюбляется, разочаровывается, но не останавливается.

"На драйве" – украинский экшен об автогонках, снятый в реальных локациях Харькова. События разворачиваются в прифронтовом городе, где компания друзей находит заброшенные автомобили в закрытом торговом центре и превращает подземный паркинг в арену нелегальных гонок.

Фильм сочетает жанровый экшен с современным социальным контекстом и демонстрирует новый уровень украинского кинопродакшена – как по визуальному языку, так и по масштабу истории. Уже на этапе трейлера "На драйве" позиционируется как одна из ключевых и наиболее ожидаемых украинских кинопремьер 2026 года.

Главные роли в фильме исполнили Эдуард Поляков, Иван Довженко и Иоланта Богдюн. Режиссер ленты – Артем Литвиненко, продюсер – Алена Тимошенко. Саундтрек к трейлеру создал MONATIK.

Напомним, ранее команда ленты представила основной постер фильма, автором которого стал известный украинский фотограф и документалист Константин Либеров (LIBKOS). Именно он работал над визуальным образом проекта и бэкстейдж-фотосессией, передав атмосферу напряжения, скорости и реальности, в которой создавался фильм.

Премьера полнометражного фильма "На драйве" состоится 9 апреля 2026 года во всех кинотеатрах Украины.

Всю информацию можно найти на информационных ресурсах фильма: в Instagram,

Facebook, Tik-Tok, Threads и YouTube.

Производители фильма – Dream Film и А17

Дистрибьютор – B&H Film Distribution