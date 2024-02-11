Режиссер '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США, которую называют репетицией 'Оскара'

Украинский режиссер-документалист Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США за фильм "20 дней в Мариуполе". 76-я церемония DGA Awards прошла в ночь 11 февраля в Лос-Анджелесе, собрав величайших кинохудожников индустрии.

Украинца отметили за "выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино", говорится на официальном сайте Гильдии. Во время получения награды Чернов произнес мощную речь, вспомнив о произошедшей 9 февраля трагедии в Харькове.

"Сегодня мой родной город атаковали. Семь человек были убиты, среди которых трое детей", – сказал он. Режиссер также отметил силу кино: "Когда эти дети, эти люди бегут от бомб в подвалы, они смотрят фильмы".

Исторически церемонию считают генеральной репетицией перед "Оскаром": по имеющимся данным, все режиссеры, получавшие премию DGA, получали вожделенную награду и от Академии кинематографических искусств. В течение 75 лет было всего 8 исключений, когда результаты DGA и "Оскара" не совпали.

В январе стало известно, что "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на "Оскаре-2024". Киноленту Мстислава Чернова номинировали в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Детальнее – читайте в нашем материале.

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