Квентин Тарантино назвал 'один из лучших фильмов, которые он когда-либо видел'. Трейлер

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, известный своими шедеврами "Убить Билла", "Криминальное чтиво" и "Бесславные ублюдки", назвал "один из лучших фильмов [а точнее, мультфильмов], которые он когда-либо видел". Серия "История игрушек" для него могла стать лучшей кинотрилогией, если бы ее не "испортили" последней частью.

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В общей сложности "История игрушек" состоит из 4 мультфильмов, последний из которых выпущен в 2019 году. Тарантино рассказал в подкасте Club Random Билла Махера, что эта часть якобы испортила всю трилогию. А вот третья часть, по его мнению, является лучшим фильмом всех времен.

"Я не смотрю все анимационные фильмы, но я большой поклонник трилогии "История игрушек", – сказал Тарантино и добавил: – "В случае с "Историей игрушек", третья часть просто великолепна. Это один из самых лучших фильмов, которые я когда-либо видел. А если вы видели два других, то он просто потрясающий".

Впрочем, у него нет желания просматривать последнюю четвертую часть киносерии. По мнению режиссера, трилогия имела идеальную концовку, поэтому не нуждалась в продолжении.

"Дело в том, что через три года или где-то так, они сняли четвертую часть. У меня нет ни желания ее смотреть. Вы буквально закончили историю так идеально, как только могли, так что нет, мне безразлично, хороша ли она [четвертая часть]. С меня достаточно", – объяснил режиссер.

Что интересно, "История игрушек 4" получила одобрительные отзывы и более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Она также завоевала "Оскар" за лучший анимационный фильм. Более того, студии Disney и Pixar продолжили франшизу на пятую часть. Выйти она должна в 2026 году.

В частности, он также добавил, что в восторге от фильмов "долларовой трилогии": "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой". Ему нравится, как построен их сюжет и насколько последующие части лучше предыдущих.

"Она делает то, что никакая другая трилогия никогда не могла сделать. Первый фильм потрясающий, но второй фильм настолько великолепен, что выводит всю идею на такое большое полотно, что омрачает первый фильм. А затем третий делает то же самое со вторым. Вы увидите этот большой скачок от первого к второму, и они не приземляются на третий", – признался режиссер.

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