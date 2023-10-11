'Кучерявый в свои 60 выглядит идеально': как состарились актеры из культового сериала 'Беверли-Хиллз, 90210'

В далеком 1990 году на экраны вышла первая серия сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Истории из жизни американских старшеклассников, которые переживают любовь, измены, первый секс, расставание, наркозависимость, раннюю беременность и даже СПИД, приобрели широкую популярность и получили многомиллионную армию фанатов. Проект длился целых десять сезонов, так что успел стать по-настоящему культовым.

Исполнители главных ролей в сериале стали кумирами миллионов, однако теперь в 60-летних актёрах не узнать тех ярких подростков, которых они воплощали на экранах. В сети распространили видео, где показали, как состарились "Брендон и Бренда Уолш" и их кинодрузья (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Джейсон Пристли – Брэндон Уолш

Видео дня

21-летний красавчик Джейсон Пристли покорил не одно девичье сердце. К сожалению, даже после закрытия сериала актера продолжили воспринимать только как Брендона Уолша, что сыграло злую шутку с его карьерой. В августе звезде исполнилось 54 года.

Шеннен Доэрти – Бренда Уолш

Талантливая актриса играла одну из главных ролей в сериале, но после четвертого сезона с ней распрощались. Говорят, что продюсеры не смогли работать с Доэрти из-за ее невыносимого характера. Кстати, то же произошло с ней и в сериале "Зачарованные". В 2015 году у звезды диагностирован рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, курс химиотерапии и радиотерапию, но в 2020 году произошел рецидив и теперь у Доэрти четвертая стадия.

Люк Перри – Дилан Маккей

Еще одним похитителем девичьих сердец в 90-х годах был Люк Перри. К сожалению, в феврале 2019 года актер перенес инсульт. Его доставили в больницу, но там у звезды произошел второй инсульт, который стал для него роковым. В марте того же года актера отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Ему было всего 52 года.

Дженни Гарт – Келли Тейлор

Дженни Гарт в свои 18 лет приобрела безумную популярность, однако после съемок в десяти сезонах сериала новых знаковых ролей она так и не получила. Впрочем, актриса реализовала себя как многодетная мама – она воспитывает троих дочерей.

Ян Зиринг – Стив Сендерс

На момент съемок в сериале актеру было 26 лет. Он, как и большинство своих коллег, не смог превзойти собственный успех после завершения "Беверли-Хиллз, 90210", хотя после этого еще много где снимался.

Брайан Остин Грин – Дэвид Сильвер

Красавец начал сниматься в сериале, когда ему было всего 17 лет. Киноманы знают его не только как Дэвида Сильвера, но как бывшего мужа Меган Фокс. Актеры познакомились на съемках сериала "Надежда и вера". Фокс была на 13 лет младше. В звездном браке, который был расторгнут в 2021 году, родилось трое детей.

Тори Спеллинг – Донна Мартин

17-летняя Тори Спеллинг попала в сериал благодаря отцу, который был его продюсером. Но даже без дополнительных вмешательств папы яркой блондинке удалось влюбить в себя публику. В 2007 году актриса получила сан священника, который может венчать гей-пары, также попробовала себя в роли дизайнера ювелирных украшений и написала несколько книг. Сейчас вместе с мужем воспитывает пятерых детей.

Габриэль Картерис – Андреа Цукерман

На момент начала съемок Габриэль Картерис было 29 лет. Она была самой старшей "школьницей" из всего каста. Сейчас ей 62. Актриса впоследствии решила избрать закулисную жизнь и в 2016 году стала президентом Гильдии актеров США.

В комментариях под видео с состарившимися актерами воцарилось настроение ностальгии и даже грусти по беззаботному времени. Интернет-пользователи пишут: "Мне одному захотелось пустить слезу по тем временам?", "Кудрявый в свои 60 выглядит идеально", "Класс. Это были времена. Школа, после школы смотрела сериал. Беззаботная жизнь", "Стив выглядит теперь даже лучше ", "Лучше бы я это не видела. Пусть они останутся в памяти классными, молодыми и красивыми".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменились актеры культового сериала "Зачарованные". Первая его серия вышла на экраны в далеком 1998 году. История о трех сестрах-ведьмах, самых могущественных и хороших в истории, так сильно понравилась зрителям, что длилась целых восемь сезонов.

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