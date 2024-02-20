Кристофер Нолан оставил Киллиану Мерфи трогательную записку на сценарии 'Оппенгеймера'

Актер "Острых козырьков" Киллиан Мерфи имеет невероятно приятные и дружеские отношения с режиссером Кристофером Ноланом, в фильмах которого актер играл 6 раз. Первая копия сценария "Оппенгеймера" досталась ему от Нолана с небольшой запиской, которая не может не трогать.

В интервью 60 Minutes Киллиан Мерфи рассказал, как ему в шестой раз предложили получить роль в фильме, но на этот раз главного героя. Игра актера в "Оппенгеймере" невероятно задела зрителей, что он даже получил статуэтки "Золотого глобуса-2024" за лучшую мужскую роль и BAFTA-2024 за лучшую роль.

"Крис приехал ко мне в Дублин, он позвонил мне по телефону, и мы поговорили об этом. А потом он приехал из Америки и принес это [сценарий] мне в Дублин, дал это мне, а потом он ушел. Я прочитал это в его гостиничном номере", – рассказал Мерфи о первой копии сценария одного из самых выдающихся фильмов 2023 года.

На обложке было написано то же важное послание от Нолана: "Самый дорогой Киллиан, наконец-то появился шанс увидеть тебя главным… С любовью, Крис".

Что интересно, сценарий напечатан на красной бумаге, что довольно странно и необычно. В то же время, как утверждает Мерфи, для режиссера характерно их печатать черными чернилами на красной бумаге.

"Они всегда печатаются на красной бумаге черными чернилами, я думаю, чтобы предотвратить фотокопирование. У него всегда была традиция печатать на красной бумаге черными чернилами. И на каждой странице мое имя вроде бы водяным знаком", – пояснил актер.

Как мы ранее отмечали, Киллиан Мерфи уже в шестой раз снимался в кинолентах Кристофера Нолана. С их общим наследием можно ознакомиться ниже.

"Оппенгеймер". 2023

Жанр: триллер, детектив, биография

Герой: Роберт Оппенгеймер

Роберт Оппенгеймер – ключевая фигура в американском проекте "Манхэттен" времен Второй мировой войны по разработке атомной бомбы. Фильм описывает его жизнь, включая взаимодействие с правительством США, вклад в развитие ядерной физики и внутренние конфликты относительно этики использования ядерной энергии, в результате чего произошли смертельные взрывы в Хиросиме и Нагасаки.

"Начало". 2010

Жанр: триллер, научная фантастика, экшн

Герой: Роберт Фишер-младший

В основе фильма лежит идеи использования технологии, позволяющей проникать в сны и манипулировать подсознанием людей. Главный герой, выполняя заказ, способен вмешиваться в сновидения и воровать ценную информацию для своих целей. Однако в этом фильме его задача гораздо сложнее – внушить идею конкретной личности.

"Бэтмен: Начало". 2005

Жанр: экшн, криминал

Герой: Джонатан Крейн

В фильме рассказывается о происхождении и становлении Брюса Уэйна, который после сознательного убийства своих родителей решает изменить жизнь и бороться со злом в Готеме. Он подвергается тренировкам в Лиге Теней, где изучает разнообразные боевые и психологические навыки. Вернувшись в Готем, он выступает в образе Бэтмена, чтобы бороться с преступностью и коррупцией в городе. Персонаж Мерфи – Джонатан Крейн, он же Пугало, – самый главный антагонист Уэйна.

"Темный рыцарь". 2008

Жанр: экшн, криминал

Герой: Джонатан Крейн

Вторая часть фильма о Бэтмене из вселенной Нолана. Фильм "Темный рыцарь" рассказывает о жестокой битве Бэтмена, прокурора Харви Дента и комиссара полиции Джеймса Гордона. Им противостоит харизматичный и жестокий Джокер, стремящийся погрузить Готем в хаос.

"Темный рыцарь: Возрождение легенды". 2012

Жанр: экшн, криминал

Герой: Джонатан Крейн

Сюжет фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" разворачивается восемь лет спустя после событий второй части. Бэтмен исчез из Готема, взяв на себя ответственность за смерть Харви Дента. Город охватила коррупция, а преступность снова преуспевает.

"Дюнкерк". 2017

Жанр: военный, экшн

Герой: Дрожащий солдат

Фильм является исторической драмой, рассказывающей о событиях эвакуации союзных войск с пляжа Дюнкерк во время Второй мировой войны. В его основе реальные события, происходившие в 1940 году, когда британские, французские, бельгийские и другие союзные войска оказались в окружении немцев во время битвы за Францию. Кинолента об эвакуационной операции, которая известна как "Чудо на Дюнкерке", где гражданские отважно отправились на помощь войскам, чтобы спасти как можно больше жизней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что кинолента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила награду BAFTA как лучший документальный фильм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!