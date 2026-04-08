'Крещатик 48/2': вышел трейлер украинской семейной комедии о магии и детях

Официально представили трейлер и постер нового украинского семейного фэнтези "Крещатик 48/2" – истории, где за привычными фасадами современного Киева скрывается другой мир, полный магии, опасностей и древних тайн. Лента сочетает городской ритм с украинской мифологией и приглашает зрителей в приключение, которое начинается прямо на Крещатике.

Пока город живет своей привычной жизнью, за дверью под номером 48/2 пульсирует Потусторонний Киев, который существует еще с 482 года. Именно туда случайно попадают 11-летние Юра и Мия (Иван Новинский и Кира Саяпина). Им придется не просто познакомиться с мифологическими соседями, но и дать отпор древней Богине смерти, чтобы свет не погас навсегда.

На стороне света и защитников – молодой и мужественный Любомир Валивоц, а помогать юным героям будут настоящие звездные титаны – Даниэль Салем и Владимир Ращук. Наталка Денисенко перевоплотится в харизматичную и безумно-привлекательную ведьму. Особой изюминкой станет встреча с забавным Вием и целым калейдоскопом звезд: Ириной Кудашовой, Александром Яремой, Екатериной Олос, Славой Красовской, TAYANNA, Кэнди Суперстар, а также семьей Григория и Кристины Решетников.

Генеральным и креативным продюсером ленты выступил Алексей Комаровский (режиссер романтических хитов "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты расстанешься?" и драмы "Область Героев"), а режиссером – Дмитрий Авдеев. Вместе они создали сказку, где каждый кадр полон света, хорошего настроения, тепла и веры в победу добра.

"Я знаю, как этой весной вы ждали украинский детский фильм. Мы выпускаем его в последнюю учебную неделю, как подарок для детей, родителей и учителей перед каникулами. Этот украинский фэнтези мир живет в самом центре современного мегаполиса, где оживают фольклорные герои и куда хочется попасть каждому", – комментирует Алексей.

Фильм создан кинокомпанией KOMAROVSKYI FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а за то, чтобы все желающие получили лучшие места в зрительном зале, отвечают дистрибьюторы – B&H Film Distribution и UPHub.

Встречайте лето всей семьей в кино уже с 28 мая!