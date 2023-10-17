Команда 'Домика на счастье' приготовила предательнице Безрук неприятный сюрприз

Новый канал закончил съемки очередного сезона сериала "Домик на счастье". Одной из главных актрис на экране в этот раз мы не увидим. Украинскую актрису Галину Безрук, живущую и работающую в Москве и молчащую о войне, не только не пригласили на съемки, но и передали ей "горячий" привет от съемочной группы из Киева.

По словам актера Назара Заднепровского, играющего в кинокартине одну из главных ролей, в первой серии нового сезона зрителям станет понятно, как бывшие товарищи по съемочной площадке отреагировали на решение Безрук жить в Москве. Об этом Заднепровский рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Заднепровский говорит, что съемочной группе "нужно было как-то исправить ситуацию с Галиной Безрук". "В начале первой серии на все вопросы дадим ответы, – обещает актер. – Зритель станет понятно, как команда "Домика на счастье" отреагировала на решение Галины оставаться в России".

О самих съемках актер отзывается с теплом: "Отвлеклись – от войны, плохих снов, недосыпания. Однако тревожные мысли остались, недосыпание не произошло, война продолжается. Но благодаря нашим ребятам мы можем что-то делать, снимать".

В пятом сезоне вместо Безрук сериала появятся два новых персонажа. Герой Константина Войтенка попадет в любовный треугольник – за его расположение будут соревноваться две красавицы, которых играют Наталья Денисенко и Дарья Петрожицкая.

"Талантливые актрисы, – отзывается о совместной работе с ними Назар Заднепровский. – С Наталией Денисенко мы снимались вместе в одном из проектов много лет назад. Не нужно было ее представлять дополнительно. А с Дашей пересеклись совсем недавно в другой картине, которая тоже снималась недавно. ".

Ранее OBOZ.UA писал, что Назар Заднепровский гневно отреагировал на поступок Безрук в Москве : вылезла на красную дорожку у Михалкова, когда бомбят ее Краматорск!

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте здесь.

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