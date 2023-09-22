Предательнице Безрук нашли замену: в сеть слили сцену из нового сезона 'Домика на счастье'. Видео

В Киевской области продолжаются съемки очередного сезона сериала "Домик на счастье". Как известно, одной из главных героинь – актрисы Галины Безрук, исполнявшей роль Маши, в новых сериях не будет. Артистка строит свою карьеру в Москве и молчит о войне в Украине.

Тем временем в сети появился фрагмент со съемок сериала, в котором засветилась актриса Наталья Денисенко, которая, по сценарию, будет соревноваться за сердце Макса (играет актер Константин Войтенко). Видео одной из сцен сериала разместила на своей странице актриса Виталина Библив (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

На экране – очередной спор между супругами Василием и Любаней (Назар Заднепровский и Виталина Библив). В ссору вмешивается Макс (герой Войтенка), а вслед за ним в кадре появляется и Наталья Денисенко.

Видео дня

Актриса играет в картине Наталью – яркую и экспрессивную девушку из села, двоюродную сестру Любани. "Эта роль на 100% моя, потому что такая Наташа точно живет во мне. Режиссер по секрету рассказал, что эта роль писалась специально для меня", – рассказывала Денисенко Новому каналу на съемках.

Новый сезон "Дом на счастье" начинается с того, что от Макса уходит жена Маша (эту роль в течение нескольких сезонов играла Галина Безрук). Из-за войны она нашла временное убежище за границу, а затем – богатого кавалера. Теперь Макс воспитывает дочь сам. Герой Войтенка попадет в любовный треугольник, ведь за его сердце сразятся сразу две женщины, которых играют Наталья Денисенко и Дарья Петрожицкая.

У Натальи Денисенко с этим проектом связана личная история. По ее словам, несколько лет назад ее утвердили на роль Маши, но актриса забеременела и вынуждена была отказаться от роли. "Никому не говорила о своей беременности, потому что волновалась за малыша. Но когда на третьем месяце начал расти живот, а съемки не начинались, то набралась смелости и рассказала продюсерам. Пришлось искать на эту роль другую актрису. А теперь я все же вернулась в этот проект".

Украинская актриса Галина Безрук, которая, несмотря на рашистскую агрессию, продолжает жить и работать в Москве, оправдывается, что не может покинуть Россию из-за мужчины-актера, от которого есть дочь. Однако в одном из интервью российскому СМИ актриса призналась, что у нее с мужем "непростой период". Актриса намекнула, что ее избранник заглядывает в рюмку.

Тем временем актриса Виталина Библив, которая в свое время дружила с Галиной Безрук, рассказывала в интервью, что та не может говорить открыто о событиях в Украине из-за боящегося за своего ребенка: "Ситуация непростая. Ко многим там могут прийти домой и угрожать, что заберут ребенка. Это как раз его история".

Украинцы искренне не могут понять поведения Безрук, в прессе время от времени продолжаются появляться возмутительные сообщения о ее предательском поведении. Телеведущая Екатерина Осадчая на своей странице в соцсети заявила, что таких украинцев, как Галина Безрук, нужно лишать украинского гражданства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Звезда "Довбуша" Стрельников высказался о предательской позиции Галины Безрук, с которой имел роман.

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