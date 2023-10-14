Известный украинский актер Назар Заднепровский назвал условия, согласно которым, по его мнению, можно будет пускать в украинское кино иностранных актеров. Артист говорит, что, если его коллеги хотят работать в Украине, должны знать язык и историю нашей страны.

Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер добавил, что пусть иностранцы просят украинское гражданство – и тогда их будут радо снимать в кино.

"Пусть сами решают, что делать с теми, кто хочет работать здесь. Мое мнение: если сниматься, то на украинском языке. Пусть учат язык, историю Украины, просят украинское гражданство – и получают роли в кино. А так – нельзя. Врагам здесь нечего делать!" – говорит Заднепровский.

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За вопрос, чувствует ли, что наши актеры расправили крылья благодаря тому, что сюда уже не ездят россияне, ответил: "Мне тяжело судить. Я снимаюсь в своих, проверенных работах – здесь работают артисты, уже давно знающие себе цену. Если спрашиваете, как актера, который следит за производством в целом, скажу, что с 2014 года в кинопроизводство пришел расцвет. Когда добрая часть московской гнили отсюда свалила, украинским актерам стали давать нормальные роли, а не только "кушать подано". А после 2022 года ни одной московского актера нет здесь".

Также актер рассказал, приходилось ли ему играть на съемочной площадке с украинскими актерами, с которыми бы не сходился характерами. "У меня такого не было, Бог миловал! В основном меня приглашают на характерные комедийные роли – а куда там без хорошего юмора, хорошей атмосферы на площадке? Еще какое-то длинное "мыло" – это одно дело, главное сказать текст – заработать свою копейку, а когда замахиваешься на комедию (а я считаю, что это самый сложный жанр в киноискусстве) – нужно работать очень качественно, потому что наш зритель уже избалован", – говорит Назар Заднепровский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Заднепровский рассказал, почему на самом деле осталась жить и работать в России украинская актриса Галина Безрук.

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 15 октября.