Когда выйдет спин-офф "Шрека": о ком будет мультфильм

Трудно сказать, какой из персонажей мультфильмов серии "Шрек" более любим – Кот в сапогах или чрезмерно болтливый Осел. Но до сих пор собственный спин-офф был только у Кота. Вскоре это изменится.

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Как пишет Variety, кинокомпании Universal и DreamWorks уже работают над созданием полнометражного анимационного фильма "Осел". И даже выбрали дату премьеры – 30 июня 2028 года. Голосом харизматичного копытного вновь станет Эдди Мерфи, а сюжет расскажет о том, что сделало животное тем самым Ослом, перед которым не устояла даже Драконица.

Режиссером "Осла" выступит Чарли Бин ("Лего-фильм: Ниндзяго" и игровой ремейк "Леди и бродяга"), продюсером станет Ребекка Гантли ("Кунг-фу Панда 4" и "Злодеи"), а сорежиссёром – Мэтт Флинн, чей опыт работы в качестве художника-раскадровщика в DreamWorks включает фильмы "Дикий робот", "Кот в сапогах 2: Последнее желание" и "Злодеи 2".

За год до того, как "Осел" выйдет в кинотеатры, Universal и DreamWorks выпустят "Шрек 5". Новая часть франшизы увидит свет летом 2027 года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас вернутся к своим культовым ролям Шрека, Осла и Фионы. К ним присоединится Зендея, которая озвучит дочь главных героев. Режиссерами "Шрека 5" станут ветераны франшизы Конрад Вернон и Волт Дорн.

Начавшаяся в 2001 году франшиза "Шрек" по-своему переосмысливает концепцию сказочного финала "и жили они долго и счастливо" через историю о добродушном огре и веселой компании сказочных героев. Оригинальный "Шрек" стал огромным хитом, собрав почти 500 миллионов долларов в мировом прокате, а также завоевал первый в истории "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм. Впоследствии вышли три сиквела — "Шрек 2" (2004), "Шрек Третий" (2007) и "Шрек навсегда" (2010), а также два спин-оффа о Коте в сапогах, которые в сумме заработали в мировом прокате более 3 миллиардов долларов.

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