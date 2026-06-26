Как сообщают, "главный налоговик" ВР Гетманцев подчеркнул, что в Украине должна быть проведена реформа налогообложения доходов физических лиц, частью которой является реформа единого налога, и напомнил, что это предусмотрено Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы.

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"Мы должны внедрить польскую модель единого налога: кассовые аппараты с нуля, объемы – до 2 млн евро, единый лимит НДС как для ФЛП, так и для других. Сумму можно обсуждать, но он должен быть единым. И в рамках единого налога – разные ставки для разных видов деятельности", – отметил Гетманцев.

Специалисты напоминают, что в Польше лимит освобождения от НДС, который в этом году был повышен с 200 тыс. до 240 тыс. злотых, составляет примерно 56,6 тыс. евро (или около 3 млн грн).

По словам Гетманцева, если речь идет о торговле, то ставка составляет 3%, если об услугах – 10% и выше.

"Нам нужно просто взять пример с Польши и один раз принять такое серьезное правильное решение. Но это уже после войны", – добавил он.

"Я не могу поддержать какие-то половинчатые решения, потому что на самом деле негатива и хейта от них столько же, сколько от крупных решений и реформ, но эффекта гораздо меньше. Поэтому после войны должна быть крупная реформа налогообложения доходов физических лиц, в том числе единого налога.

Там, кстати, прогрессивная шкала, у нас [она] также предусмотрена. Это правильное решение, я его очень поддерживаю", – настаивает Гетманцев.

Так вот, Польша только в этом году получит от ЕС дотацию 48 млрд евро. В том числе - за такое налогообложение.

А почём своих ФЛП продаст Европе Украина?

Это и есть комплексная система адаптации для тех, кто вернётся, о которой говорит МИД?