"Шрек 5": вышел трейлер продолжения известной франшизы

Шрека, его жену Фиону и друга Осла ждут новые приключения. И за год до премьеры мультфильма, запланированной на 30 июня 2027 года, студия Universal показала, какими они будут.

Видео дня

На YouTube-канале студии вышел первый трейлер "Шрека 5". В оригинальном ролике мы снова слышим голоса Майка Майерса, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи, а также видим привычные визуальные образы и любимых персонажей.

Трейлер начинается с книги сказок, которая кратко пересказывает оригинальную историю Шрека, Фионы и Осла из их первого фильма, вышедшего ещё в 2001 году. Однако Осел прерывает закадровый голос и заявляет, что пришло время для кардинальных перемен. И действительно, стиль анимации будущего "Шрека" несколько изменился.

По сюжету героям снова предстоит отправиться в путешествие по волшебному королевству. По дороге они встретят великана, сказочную полицию и жуткого снеговика, который является пародией на Олафа из "Холодного сердца". "Хочешь сходить на свидание со снеговиком?", – спрашивает тот из темного переулка. Также они снова увидятся с Пряничным человечком, который прицепил две мармеладки себе на зад и танцует тверк. Трейлер заканчивается тем, что Шрек, Фиона, их дети и Осел оказываются за решеткой в тюремной камере, где Осел, к большому раздражению Шрека, напевает хиты "Baby Come Back" и "Roxanne".

Кстати, голосами новых персонажей станут Зендея, комик шоу "Saturday Night Live" Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо. Они озвучат детей Шрека и Фионы – Фелицию, Фергуса и Фаркла.

"Шрек 5" станет первой частью франшизы за последние 17 лет, после выхода фильма "Шрек навсегда" в 2010 году. За это время появились лишь два спин-оффа – "Кот в сапогах" 2011 года и его сиквел "Кот в сапогах 2: Последнее желание", вышедший в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто сыграет призрака Пивза в сериале "Гарри Поттер" от HBO.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.