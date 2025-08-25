Когда выйдет сериал 'Бегущий по лезвию 2099': известна дата

Amazon Prime Video официально подтвердил дату выхода сериала "Бегущий по лезвию 2099". Проект станет продолжением фильма и будет развивать одну из самых известных научно-фантастических франшиз современности. Решение о производстве было принято еще в 2022 году, однако забастовки в Голливуде отложили запуск почти на год.

Сейчас сериал находится на этапе постпродакшена, а зрителям обещают мрачную эстетику будущего и новый сюжет. Детали рассказало издание Deadline.

Стриминговый сервис Prime Video объявил, что новый сериал "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099) появится на платформе в 2026 году. Об этом сообщила Лора Ланкастер, руководитель направления US SVOD TV Development and Series – Co-Productions в Amazon MGM Studios, во внутреннем письме к сотрудникам.

Изначально премьеру планировали на конец 2025-го или начало 2026-го, однако голливудские забастовки 2023 года отсрочили съемки.

Главную роль в сериале исполнит Мишель Йео, обладательница "Оскара". В проекте также задействованы Хантер Шафер, Димитри Абольд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни и Дэниел Ригби. Среди актеров второго плана – Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим, Мэттью Нидем, а также Берке и Ломбарди.

Шоуранером и исполнительным продюсером выступает Силка Луиза. Продюсерами также стали основатели Alcon Entertainment Эндрю Косове и Бродерик Джонсон, президент Alcon Television Бен Робертс, легендарный Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер и Клейтон Крюгер от Scott Free Productions. К работе присоединились также Том Специали, Ричард Шарки, Майкл Грин, Синтия Йоркин, Фрэнк Джиустра и Айза Дик Хеккет.

Первые два эпизода снял Джонатан ван Туллекен, который также стал исполнительным продюсером.

"Blade Runner 2099" станет лимитированным сериалом и прямым продолжением фильма "Blade Runner 2049" (2017). В центре сюжета будет новый виток истории в мрачном мире будущего, где люди и репликанты снова оказываются в водовороте борьбы за выживание и идентичность.

