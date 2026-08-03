Когда выйдет 2 сезон сериала "Джентльмены": названа дата

Популярный криминальный сериал "Джентльмены" от Netflix, режиссером которого является культовый Гай Ричи, выйдет на стриминге уже 3 сентября. Платформа официально подтвердила дату премьеры и показала новые кадры из сериала.

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Об этом Netflix сообщил через свои социальные сети. Все серии продолжения "Джентльменов" должны выйти одновременно.

События второго сезона разворачиваются примерно через год после финала первой части. Главные герои Эдди (также известный как Герцог) и Сьюзи уже полностью погружены в криминальный бизнес и фактически управляют частью империи. Более того, Эдди решает расширить своё влияние и бросить вызов итальянской мафии. В то же время ситуация усложняется: их босс ведет себя все более непредсказуемо, а на сцене появляются новые игроки, что обостряет борьбу за влияние.

К своим ролям в новой части сериала вернутся ключевые актеры, в частности Тео Джеймс и Кая Скоделарио. Также в сериале задействованы Винни Джонс, Дэниел Ингс, Рэй Уинстон, Джуанкарло Эспозито и другие. Среди новичков в актерском составе – Хью Бонневиль, Микеле Морроне, Серджио Кастеллитто и Бенджамин Клементин.

Сериал "Джентльмены" – криминальная комедия режиссера Гая Ричи и спин-офф его одноименного фильма 2019 года. Первый сезон вышел в 2024 году и быстро завоевал популярность среди зрителей. Положительные отзывы о нём оставили и критики. Поэтому Netflix решит снять продолжение сериала.

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