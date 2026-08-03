УкраїнськаУКР
русскийРУС

Когда выйдет 2 сезон сериала "Джентльмены": названа дата

Юлия Потерянко
Кино Oboz
3 минуты
435
Кая Скоделарио и Тео Джеймс во втором сезоне сериала «Джентльмены»
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Популярный криминальный сериал "Джентльмены" от Netflix, режиссером которого является культовый Гай Ричи, выйдет на стриминге уже 3 сентября. Платформа официально подтвердила дату премьеры и показала новые кадры из сериала.

Об этом Netflix сообщил через свои социальные сети. Все серии продолжения "Джентльменов" должны выйти одновременно.

Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»

События второго сезона разворачиваются примерно через год после финала первой части. Главные герои Эдди (также известный как Герцог) и Сьюзи уже полностью погружены в криминальный бизнес и фактически управляют частью империи. Более того, Эдди решает расширить своё влияние и бросить вызов итальянской мафии. В то же время ситуация усложняется: их босс ведет себя все более непредсказуемо, а на сцене появляются новые игроки, что обостряет борьбу за влияние.

Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»

К своим ролям в новой части сериала вернутся ключевые актеры, в частности Тео Джеймс и Кая Скоделарио. Также в сериале задействованы Винни Джонс, Дэниел Ингс, Рэй Уинстон, Джуанкарло Эспозито и другие. Среди новичков в актерском составе – Хью Бонневиль, Микеле Морроне, Серджио Кастеллитто и Бенджамин Клементин.

Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»

Сериал "Джентльмены" – криминальная комедия режиссера Гая Ричи и спин-офф его одноименного фильма 2019 года. Первый сезон вышел в 2024 году и быстро завоевал популярность среди зрителей. Положительные отзывы о нём оставили и критики. Поэтому Netflix решит снять продолжение сериала.

Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»
Кадр из второго сезона сериала «Джентльмены»

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда выйдет четвертый сезон спортивного сериала "Тэд Лассо".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

киносериалстримингNetflixГай Ричи
Редакционная политика