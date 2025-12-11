Известно, когда выйдет 3 сезон сериала 'Эйфория': что будет с главными героями

Третий сезон "Эйфории" стал одной из самых ожидаемых премьер последних лет, ведь перерыв между сезонами затянулся. Фанаты постоянно следили за новостями производства, изменениями в касте и планами шоураннера Сэма Левинсона.

Теперь HBO наконец подтвердил дату выхода и раскрыл первые сюжетные детали. Сезон обещает значительный временной скачок и новые драматические линии для ключевых персонажей. Кроме того, производители объявили о расширенном актерском составе и изменениях, которые существенно повлияют на развитие истории, информирует Variety.

Когда выйдет 3 сезон "Эйфории"

HBO официально сообщил, что третий сезон выйдет в апреле 2026 года.

Новые эпизоды появятся более чем через четыре года после финала второго сезона – периода, за который условный студент Эйфория Гай мог бы успеть поступить и закончить обучение.

Несмотря на длительную паузу, к работе возвращается большинство основного актерского состава: Зендая, Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Эрик Дэйн, Колман Доминго, Алексия Деми, Моуд Апатоу и другие. Также вернутся Марта Келли, Хлоя Черри, Доминик Файк, Ника Кинг, Алана Юбах, Дег Ферч, Мелвин Боунз Эстес, Пола Маршалл, София Роуз Уилсон и Зак Стайнер.

Что произойдет с персонажами через 5 лет

На презентации HBO Max в Лондоне Сэм Левинсон рассказал, где окажутся герои после пятилетней паузы. Он отметил, что этот временной промежуток казался естественным: если бы герои учились в университете, то уже успели бы его завершить.

Ру (Зендая)

В новом сезоне Ру оказывается южнее границы США – в Мексике, где находится в долгу перед Лори и пытается найти нестандартные способы вернуть деньги.

Кэсси и Нейт (Сидни Суини и Джейкоб Элорди)

Кэсси живет с Нейтом в пригороде: пара помолвлена, а Кэсси зависит от соцсетей и завидует более успешной жизни одноклассников. Левинсон подтвердил, что они действительно поженятся, и намекнул, что это будет "незабываемая ночь".

Джулс (Хантер Шефер)

Джулс поступила в художественную школу. Она мечтает стать художницей, но в то же время пытается избегать любой ответственности.

Мэдди (Алексия Деми)

Мэдди работает в Голливуде в талант-агентстве и параллельно имеет несколько побочных подработок.

Лекси (Моуд Апатоу)

Лекси стала ассистенткой шоураннера (Шэрон Стоун). Левинсон назвал актрису "абсолютной иконой" и одним из ключевых дополнений сезона.

Новые лица и отсутствующие актеры

В третьем сезоне дебютируют: Розалия, Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер, Элай Рот, Маршон Линч и многие другие. К касту также присоединились Адевале Акиннуойе-Агбадже, Тоби Уоллес, Даррел Бритт-Гибсон, Кадим Гардисон, Присцилла Дельгадо, Джеймс Лэндри Эбер, Анна Ван Паттен, Ассанте Блэкк, Белла Подарас, Билл Боднер, Кейлин Райс, Коллин Кэмп, Гидеон Адлон, Хэмки Мадера, Гомер Гир, Джек Топалян, Джессика Блэр Герман, Кваме Паттерсон, Мэдисон Томпсон, Мэттью Виллиг, Ребекка Пиджон и Сэм Трамелл.

Не вернутся:

Остин Абрамс и Алджи Смит, которых нет в официальном списке HBO;

Сторм Рейд, которая заявила, что ее героиня Джия не появится в новом сезоне;

Барби Феррейра (Кат) – она покинула сериал в 2022 году;

Анггус Клауд (Феско), который умер в июле 2023 года.

Чего ждать от 3 сезона

"Эйфория" остается одним из самых успешных проектов HBO. Сериал продолжает исследовать темы зависимости, насилия, преступлений, сексуальности и сложных отношений.

Левинсон отметил, что считает третий сезон "лучшим из всех" и пообещал эмоционально насыщенную историю с новыми вызовами для каждого героя.

