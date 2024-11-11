'Худший фильм в истории': актер второй части 'Джокера' прошелся по сиквелу, который грандиозно провалился

Американский комик Тим Диллон, сыгравший эпизодическую роль в фильме "Джокер: Безумие на двоих", публично раскритиковал кинокартину. Юморист назвал ленту "ужасной" и посоветовал "не смотреть ее даже с ненависти" ради развлечения.

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Музыкальный сиквел "Джокера" дебютировал на Венецианском кинофестивале со смешанными отзывами, причем реакция постепенно ухудшалась с приближением даты его широкого проката, пишет Metro. С финансовой точки зрения, его кассовые сборы значительно уменьшились по сравнению с первой частью, собравшей более 1 млрд долларов после выхода на экраны в 2019 году, тогда как этот фильм – на данный момент всего 204 млн долларов.

Диллон, сыгравший роль охранника в приюте Аркхэм даже назвал "Джокер: Безумие на двоих" "худшим фильмом, который когда-либо был снят" во время недавнего появления на подкасте "Опыт Джо Рогана". По мнению Тима, сценарий сиквела не имел "четкого сюжета".

Комик также утверждал, что он и другие работавшие с ним актеры еще во время работы над фильмом называли его "дерьмом" и предсказывали, что он "провалится". "Мы говорили об этом за обедом: "В чем сюжет? Есть ли сюжет? Я не знаю, я думаю, что он влюбляется в нее в тюрьме?", – вспоминает актер.

Ведущий подкаста Роган иронически предположил, что это может быть фильм, который люди все же могут с удовольствием смотреть именно из-за его плохой репутации, прежде чем он достигнет культового статуса. Но Диллон закрыл эту тему, настаивая: "Его даже нельзя смотреть с ненависти. Вот как это ужасно".

Однако он согласился с теорией, что "Джокер: Безумие на двоих" был создан, чтобы бросить вызов тем же фанатам, которые полюбили первый фильм, вышедший на экраны пять лет назад. Диллон также осудил фильм как "самую безнравственную вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни" и "пустую трату времени".

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