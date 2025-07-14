HBO начал съемки сериала о Гарри Поттере: первый кадр попал в сеть. Фото

Телеканал HBO официально начал съемки долгожданного сериала"Гарри Поттер" на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. И уже появился первый кадр со съемочной площадки.

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Об этом HBO сообщил в своем официальном аккаунте Instagram. Телеканал также обнародовал фото молодого Гарри Поттера, роль которого исполняет Доминик Маклафлин.

"Новый сериал. Первокурсники, выходите вперед. Оригинальная серия о Гарри Поттере от HBO уже в производстве", – прокомментировал фото телеканал.

На фотографии – 11-летний шотландский актер Доминик Маклафлин в роли Гарри. Он одет в форму Хогвартса с фирменными очками и знаменитым шрамом на лбу в виде молнии.

Для Доминика эта роль стала второй большой телевизионной работой – ранее он снялся в семейном фильме Grow, который должен выйти в этом году.

По словам продюсеров, выбор именно на Маклафлина пал после открытого кастинга, который собрал более 30 тысяч заявок со всего мира.

Главные роли Гермионы и Рона исполнят Арабелла Стэнтон и Аластейр Стаут. Также в сериале снимутся Ник Фрост (Хагрид), Паапа Эссидью (Снейп), Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет МакТир (Макгонегел), Локс Пратт (Драко), Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли), Бел Паули и Дэниел Ригби (Петуния и Вернон Дурсли), а также Сиенна Муса, Алессия Леони, Лео Эрли и Берти Карвел.

Создатели нового сериала готовят не менее семи сезонов, каждый из которых будет посвящен отдельной книге из серии Джоан Роулинг. Сама же писательница стала исполнительным продюсером фильма.

Съемки первого сезона продлятся ориентировочно до весны 2026 года, после чего начнется производство второго.

Как сообщал OBOZ.UA, кастинг на трех звезд будущего сериала о "Гарри Поттере" – самого "мальчика со шрамом" Гарри Поттера, его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, был объявлен еще 9 сентября прошлого года. На кастинг приглашали детей, которым в апреле 2025 года должно было быть 9-11 лет и которые проживают в Великобритании и Ирландии. Сам кастинг был открыт для всех рас, этнических групп и гендерных идентичностей.

Продюсеры сериала задумали построить для съемок не просто площадку, а целый функциональный городок. Возведение всех задуманных объектов на студии Leavesdenbrі в графстве Хертфордшир обойдется примерно в 1,25 миллиарда долларов США. Новая амбициозная декорация будет площадкой для нескольких сезонов сериала.

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