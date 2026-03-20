Green Light Films и 'Киевфильм' объявили о стратегическом партнерстве: четыре новых проекта уже в производстве

Кинодистрибьютор Green Light Films и студия "Киевфильм" подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу над рядом зрительских проектов в ближайшие годы. Уже сегодня партнеры подтверждают первые четыре релиза, которые находятся на разных этапах производства – от масштабного возвращения культовых историй до новых комедий и семейных приключений.

В фокусе партнерства Green Light Films и "Киевфильм" – создание и продвижение украинского зрительского кино, ориентированного на широкую аудиторию: с эмоцией, юмором и узнаваемыми историями, которые резонируют с современным зрителем.

Первый проект – комедия "Родственники". Прагматичная Мария впервые за несколько лет приезжает на день рождения к бабушке, ведь именно на внучку юбилярша собирается переписать дом. Об этом факте узнает Григорий, дядя Марии, и имеет принципиальное намерение не отдать дом племяннице. Так, кто же из родственников станет победителем в борьбе за недвижимость в селе под Киевом? Премьера запланирована на 17 сентября 2026 года.

Одним из ключевых проектов станет также "Киев. День-Ночь " – молодежное роуд-муви с героями культового сериалити, которое десять лет назад стало настоящим феноменом и сформировало целое поколение зрителей. Новый фильм осмысливает знакомый мир в формате динамичного молодежного роуд-муви. Активная фаза съемок стартует летом 2026 года, а релиз уже ожидают как одно из главных кинособытий этого года, которое выйдет в прокат 5 ноября.

Еще одним большим релизом станет "Петя Пяточкин в кино " – возвращение одного из самых любимых анимационных героев детства миллениалов в формате игрового кино. Работа над фильмом продолжается с лета 2025 года, а премьера запланирована на 2027 год. Это масштабное семейное приключение, в котором знакомый герой оказывается в новых обстоятельствах, где именно его искренность, воображение и вера в мечту становятся ключом к преодолению вызовов. История сочетает ностальгию с актуальными смыслами и обращается к зрителям всех возрастов.

Особый проект – "НУ МАМ 2", продолжение альманаха продюсера Евгения Таллера "НУ МАМ", который с большим успехом идет в украинских кинотеатрах, собрав за восемь недель проката более 425 тысяч зрителей в кинозалах. Новая часть будет развивать тему связи между родителями и детьми, сосредотачиваясь на образе матери как фундамента и неизменной опоры. В центре – эмоциональная, глубокая и одновременно светлая история о той невидимой связи, которая держит нас даже во времена турбулентности. Премьера запланирована на 2027 год.

Партнеры подчеркивают, что это соглашение является не просто кооперацией, а стратегическим шагом к формированию устойчивого производства украинского массового кино.

"Мы говорим об историях, которые объединяют. Это кино о простых, но важных вещах – семье, дружбе, любви, выборе. Проекты, которые мы запускаем вместе с Green Light Films, – это зрительское кино с характером: искреннее, эмоциональное, с юмором и светом внутри. Для нас важно, чтобы украинский зритель видел на экране себя – и выходил из кино с ощущением тепла", – комментирует продюсер Евгений Таллер.

"Для Green Light Films это партнерство – о долгосрочном стратегическом видении и системной работе с украинским зрительским кино. Мы верим в силу локальных историй, которые способны собирать большие залы и системно формировать рынок. Сотрудничество с "Киевфильм" позволяет нам формировать стабильный сильный слейт проектов с потенциалом стать событиями и закреплять лидерские позиции Green Light Films на украинском рынке", – отмечает CEO Green Light Films Вероника Ясинская.

В рамках соглашения компании планируют расширять совместный слейт и работать над новыми проектами, которые будут формировать будущее украинского кинотеатрального рынка.

Green Light Films – это независимая украинская кинодистрибьюторская компания и один из лидеров рынка, который системно формирует его развитие. Компания специализируется на приобретении и дистрибуции международного контента на территории Украины, работая с полным спектром прав. Green Light Films играет активную роль в развитии украинского кино, сотрудничая с ведущими локальными игроками и усиливая коммерческий потенциал зрительских проектов.