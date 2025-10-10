Фильм 'Майнкрафт 2' уже в работе: известна дата релиза

Фильм о Minecraft, основанный на культовой видеоигре, собрал почти миллиард долларов по всему миру. Студия Warner Bros. не заставила фанатов ждать долго и объявила о разработке сиквела, который появится на экранах кинотеатров 23 июля 2027 года.

Видео дня

Этот анонс вызвал волну энтузиазма среди поклонников франшизы. Первая лента, выпущенная в апреле, превзошла все прогнозы, завоевав сердца молодой аудитории благодаря вирусным мемам и динамичным приключениям.

Благодаря этому успеху Warner Bros. укрепила свои позиции на рынке после серии неудач. Теперь студия планирует развить вселенную Minecraft в полноценную киносагу.

Режиссер Джаред Хесс, стоявший за штурвалом оригинала, вернется в проект, чтобы снять и соавторствовать в сценарии вместе с Крисом Галлеттой. В первом фильме Гесс собрал звездный каст, где Джек Блэк в роли мастера Стива и Джейсон Момоа как лидер группы неудачников возглавили команду, затянутую через портал в фантастическое блоковое измерение.

Сюжет разворачивался вокруг креативных испытаний и сражений с монстрами, что идеально передало дух игры. Продюсеры сиквела, среди которых Мэри Парент, Кейл Бойтер, Рой Ли, Эрик Маклеод, Кейлин Уолтерс, Торфи Франс Олафссон и сам Момоа, обещают сохранить баланс между юмором и приключенческим экшеном. Детали новой истории пока держат в тайне, но намекают на более глубокие путешествия "вглубь шахты" кубического мира.

Успех "Фильма о Minecraft" стал настоящим спасением для Warner Bros. после ряда провалов. Лента собрала 162 миллиона долларов в США и 312 миллионов глобально только за первые выходные, а общий бокс-офис достиг 957 миллионов, уступив лишь "Лило и Стич" от Disney.

OBOZ.UA писал, что первый фильм Minecraft на Rotten Tomatoes получил ряд критики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.