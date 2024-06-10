Фанаты триллеров оценят. О чем сериал 'Почти нормальная семья', от которого сходят с ума зрители Netflix

Триллер под названием "Почти нормальная семья" захватил Netflix , ведь поклонники не перестают им восхищаться. Минисериал вышел на экраны в ноябре 2023 года.

По мотивам романа М. Т. Эдвардссона "Почти нормальная семья" рассказывает о семье Санделл: супругах адвоката Ульрики и священника Адама, а также об их дочери-подростке Стелле, пишет Metro. Их жизни переворачиваются с ног на голову, когда дочь обвиняют в убийстве ее парня, который на 15 лет старше героини.

В шестисерийном фильме все становится на свои места, когда раскрываются секреты семьи, в то время как персонажи пытаются сохранить идиллию и защитить свою дочь. Между тем, зрители пытаются выяснить, действительно ли Стелла является убийцей, или ее несправедливо обвинили.

Рейтинг сериала на IMDb достигает 7/10, в то время как на Rotten Tomatoes 76%. Зрители отмечают, что от экрана невозможно оторваться, ведь сюжет держит интригу до самого финала шоу.

"Великолепный сюжет, актерская игра и хороший темп. Я должен сказать, что это один из лучших минисериалов, которые я видел сегодня, и, надеюсь, в будущем их будет больше на таком уровне. Сделайте услугу и посмотрите этот. Вы не будете разочарованы", – говорится в одном из отзывов. Кто-то также похвалил киноленту: "Великолепная актерская игра, хорошо спродюсированная и срежиссированная. Увлекательная глубина звуковой дорожки".

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