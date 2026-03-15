Эти фильмы не заслуживают внимания: объявлены победители 'Золотой малины 2026'. Список

Антипремия "Золотая малина 2026" объявила победителей 46-й церемонии, которая традиционно проходит накануне "Оскара". Награда отмечает самые неудачные работы года в киноиндустрии. На этот раз наибольшее количество "малин" получила лента "Война миров".

Фильм, в котором главную роль исполнил рэпер Ice Cube, был назван худшим фильмом 2025 года. Картина собрала пять наград, сообщает The Hollywood Reporter. Организаторы премии заявили, что новая версия истории по мотивам романа Герберта Уэллса стала "почти идеальным примером фильма, который получает Razzie".

По словам организаторов, лента настолько неудачно переосмысливает классический сюжет о вторжении пришельцев, что быстро закрепилась в истории антипремии как одна из самых громких неудач года. Режиссером картины выступил Рич Ли, который также получил награду как худший режиссер.

Победители "Золотой малины"

Худший фильм – "Война миров" (War of the Worlds, 2025).

Худший режиссер – Рич Ли ("Война миров").

Худший сценарий – "Война миров" (Марк Хаймен, Кенни Голди).

Худший актер – Ice Cube ("Война миров").

Худший актер второго плана – все семь гномов из "Белоснежки" (Snow White, 2025).

Худшая актриса – Ребел Уилсон ("Шпионская свадьба", 2025).

Худшая актриса второго плана – Скарлет Роуз Сталлоне ("Стрелки", 2025).

Худшая комбинация на экране – все семь гномов из "Белоснежки".

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат – "Война миров".

Премия "Искупление" – Кейт Хадсон ("Мелодия их мечты", 2025).

В то же время нынешнюю специальную награду "Золотая малина. Откупщик", которую вручают за актерское "исправление" после предыдущих неудач, получила Кейт Хадсон за роль в фильме "Мелодия их мечты". Ранее актрису уже номинировали на "малину" за работы в нескольких лентах, однако новая роль, по мнению организаторов, продемонстрировала значительно более сильную актерскую игру.

Победителей премии определяют путем онлайн-голосования более 1200 членов организации "Золотой малины" из всех 50 штатов США и более чем двух десятков стран. По традиции, результаты объявляют за день до вручения "Оскаров".

Как сообщал OBOZ.UA, двух голливудских актрис украинского происхождения номинировали на "анти-Оскар". Обе были заявлены в категории "Худшая актриса", но ни одна не стала лауреатом "Золотой малины".

