Два украинских фильма оказались в списке лучших кинокартин 2024 года по версии киноинститута Великобритании

Британский институт кинематографии включил два украинских фильма в список лучших в 2024 году. Этими кинокартинами стали "Мирные люди" Оксаны Карпович и "Ты – Космос" Павла Острикова, которые увидели на разных фестивалях за границей.

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Организация опросила 118 экспертов в сфере кинематографа, каждый из которых должен был выбрать только 10 лучших, по его мнению, фильмов. В число четырех человек попали ленты производства украинских режиссеров. С выбором экспертов можно ознакомиться на сайте BFI (Британский институт кинематографии).

За каждый из избранных украинских кинолент проголосовали по два специалиста. В общий список вошли 394 фильма, премьеры которых состоялись в 2024 году.

"Ты – Космос" Павла Острикова

В центре сюжета украинский бывший дальнобойщик Андрей Мельник, оказавшийся последним человеком во Вселенной после взрыва на Земле. Он вместе с другом-роботом отправляется в свободный космос и живет свою рутинную жизнь, пока на связь не выходит француженка Катрин. Тогда путешествие главного героя концентрируется на поисках той самой девушки и требует больших усилий, чтобы пересечь всю галактику.

Премьера дебютной ленты режиссера Павла Острикова прошла 7 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Тогда фильм назвали одним из самых лучших проектов в Украине в 2024 году. "Ты – Космос" вызвал безумные эмоции у иностранной аудитории и бурные овации после показа.

Позже фильм получил главную награду на кинофестивале в Страсбурге, Франция. Эта победа открыла для ленты путь на соревнование за престижную награду европейского жанрового кино Golden Melies.

"Мирные люди" Оксаны Карпович

Документальная кинокартина Оксаны Карпович состоит из перехваченных разговоров русских оккупантов. Режиссер прослушала более 30 часов записей, которые ранее были опубликованы в социальных сетях СБУ и спецслужб.

Лента противопоставляет два мира: мир борющихся за свою свободу украинцев и мир российских оккупантов, которые приносят разрушение и смерть. Фильм является мощным свидетельством преступлений российской армии и одновременно вызывает сочувствие к простым россиянам, ставшим заложниками пропаганды.

Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале, а фильм также попал в квалификационный список категории "Полнометражный документальный фильм" премии "Оскар".

Ранее OBOZ.UA писал, что на кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции украинец Владимир Кравчук одержал победу в номинации "Самый лучший актер".

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