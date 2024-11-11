Украинца Владимира Кравчука назвали лучшим актером на фестивале в Греции: за какую роль его наградили

На 65-м кинофестивале Thessaloniki International Film Festival в Греции украинец Владимир Кравчук одержал победу в номинации "Лучший актер". 40-летнего артиста удостоили почетной наградой за искусную игру в научно-фантастическом фильме "Ты – Космос", где он воплотился в последнего человека во Вселенной.

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Соответствующая информация появилась на сайте фестиваля. Жюри конкурса отметило, что актеру удалось полноценно погрузить зрителя в события кинокартины.

"За его выдающуюся игру в истории одного человека, который оказался в ловушке во Вселенной. Он удивительно смог провести нас путем человеческого опыта и любви", – отметили эксперты.

Поздравили звезду с победой коллеги из Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, где служит артист. На странице в Facebook они написали: "Поздравляем актера Владимира Кравчука, который на 65-м Thessaloniki International Film Festival в Греции получил приз "Лучший актер" – за главную роль в фильме "Ты – космос".

О чем фильм "Ты – Космос"

В центре сюжета оказывается бывший дальнобойщик из Украины – Андрей Мельник. После взрыва Земли он оказался последним человеком во Вселенной, поэтому вместе с другом-роботом отправляется в свободный космос, где живет свою рутинную жизнь. Однажды на связь с мужчиной вышла француженка Катрин. Тогда путешествие Андрея начало концентрироваться на поисках девушки, что требовало немалых усилий, чтобы пересечь всю галактику.

Напомним, премьера дебютной ленты режиссера Павла Острикова состоялась 7 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Тогда фильм назвали одним из самых лучших проектов в Украине в 2024 году. "Ты – Космос" вызвал безумные эмоции у иностранной аудитории и бурные овации после показа.

По словам Острикова, на съемки кинокартины потратили всего 750 тысяч долларов, а процесс создания осложнялся постоянными обстрелами нашей страны. Украинцы смогут увидеть фантастическую картину весной 2025 года.

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