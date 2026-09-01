Два сериала о Баффи-истребительнице вампиров внезапно отменили: какая причина

Легендарный сериал о Баффи-истребительнице вампиров продолжает преодолевать нелегкий путь в попытках вернуть себе былую популярность. В последние годы культовый бренд столкнулся с рядом неудач, среди которых было даже внезапное закрытие телевизионного перезапуска от стримингового сервиса.

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Очередной тревожной новостью для преданного фан-сообщества стала информация об отмене двух ожидаемых продолжений сериала. Впрочем, на этот раз пауза в разработке является лишь технической необходимостью, которая в будущем должна обеспечить поклонникам гораздо более качественный и масштабный контент, пишет Collider.

Вынужденная пауза ради расширения сюжета

На самом деле отмена июльских и августовских выпусков комиксов от Dynamite Comics связана с чисто внутренними издательскими процессами. В руководстве компании отметили, что сценаристка Келли Томпсон создала настолько амбициозный и глубокий сюжет для "Баффи" и "Ангела", что первоначальный объем страниц оказался слишком мал. Чтобы не урезать сюжет и выпустить максимально качественный продукт, издатель решил отозвать предварительные заказы для переиздания графических романов в значительно большем формате.

Сама Келли Томпсон поспешила успокоить читателей, объяснив, что техническая отмена заказов в розничных сетях является обязательным процедурным шагом для последующего повторного анонса. По ее словам, проекты не закрыты, а просто отложены на определенное время для существенной доработки. Обновленные первые выпуски получат дополнительные страницы, причём издательство обещает не повышать итоговую стоимость ни для розничных продавцов, ни для конечных читателей.

Для преданных поклонников истории о защитниках Саннидейла подобные задержки уже стали привычным делом. Самым болезненным ударом для фандома в свое время стало закрытие сериала от Hulu, в котором планировалось участие Сары Мишель Геллар и обладательницы "Оскара" Хлои Чжао. Поэтому нынешняя ситуация с комиксами выглядит скорее как позитивная возможность получить качественную историю, чем как очередное разочарование.

Издательство Dynamite Comics впервые работает с этой франшизой после многих лет ее нахождения в других компаниях. Привлечение трехкратной обладательницы премии Айснера Келли Томпсон гарантировало высокий уровень драматургии и уважение к первоисточнику. Несмотря на то, что читателям придется еще немного подождать возвращения любимых героев, обновленный формат обещает стать самым ярким релизом во вселенной за последние годы.

OBOZ.UA напоминает, что в 2025 году было объявлено о перезапуске сериала, рассказывающего историю Баффи, ведущей борьбу с вампирами.

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